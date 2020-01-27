Константин Щемелинин: Еще не кризис, но…

Падение рынков, случившееся в феврале и продолжившееся в марте, наталкивает на мысль о полноценном мировом кризисе.
Действительно, биржевые индексы упали более, чем на 10-20% — это ли не кризис?
Нет, это еще не кризис!
На рынках бывают коррекции — тогда рынки падают на несколько процентов, но иногда падают и более, чем на 10%, однако потом рынки восстанавливаются.
Кризис 2008 года развивался так: рынки начали сильно падать с февраля 2008 года, затем весной падение замедлилось, и появились признаки роста, а уже осенью рынки рухнули вниз! Так вот, ключевым событием было банкротство крупной американской компании.
Именно банкротство чего-то крупного на фоне падения рынков является главным маркером наступившего экономического кризиса!
Падение может смениться ростом, рост может смениться падением, но банкротством нельзя повернуть вспять!
К сегодняшнему дню ни в мире, ни в России не произошло сколько-нибудь значимого банкротства, поэтому — да, рынки упали сильно — но кризиса еще пока нет.
Константин Щемелинин, крымский писатель