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Константин Щемелинин: Еще не кризис, но…

Падение рынков, случившееся в феврале и продолжившееся в марте, наталкивает на мысль о полноценном мировом кризисе. 

 Действительно, биржевые индексы упали более, чем на 10-20% — это ли не кризис?

Нет, это еще не кризис!

 На рынках бывают коррекции — тогда рынки падают на несколько процентов, но иногда падают и более, чем на 10%, однако потом рынки восстанавливаются.

 Кризис 2008 года развивался так: рынки начали сильно падать с февраля 2008 года, затем весной падение замедлилось, и появились признаки роста, а уже осенью рынки рухнули вниз! Так вот, ключевым событием было банкротство крупной американской компании.

 Именно банкротство чего-то крупного на фоне падения рынков является главным маркером наступившего экономического кризиса!

Падение может смениться ростом, рост может смениться падением, но банкротством нельзя повернуть вспять!

К сегодняшнему дню ни в мире, ни в России не произошло сколько-нибудь значимого банкротства, поэтому — да, рынки упали сильно — но кризиса еще пока нет.

Константин Щемелинин, крымский писатель

(segodnia.ru)

12 март 07:42 | : Политика / Экономика

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