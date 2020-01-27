Неожиданные выборы. ГосДума решила распуститься, как это отразится на Архангельской области

ГосДума перед вторым чтением законопроекта о поправках в Конституцию внезапно решила в тот же день рассмотреть и поправку о досрочных парламентских выборах в случае принятия изменений в Конституцию. С таким предложением ранее выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, видимо, уверенный в успехе своей партии при досрочном голосовании.
Аналитики расценивают шансы принятия народом поправок, как высокие, учитывая мощную агитационную кампанию в их поддержку, административный ресурс на местах и объявление дня голосования (22 апреля) всероссийским выходным.
Фракция «Единая Россия» уже заявила о консолидированной поддержке этой идеи.
Символично, что еще несколько дней назад представители «партии власти» называли любую информацию о досрочных выборах в российский парламент «фейками» и «вбросами враждебных иностранных сил.
Тем временем, архангельские наблюдатели гадают, кому из ныне действующих депутатов от Архангельской области удастся сохранить за собой кресло на Охотном ряду. Напомним их имена: Дмитрий Юрков, Елена Вторыгина, Андрей Палкин (все «Единая Россия») и Ольга Епифанова («Справедливая Россия»). Обе дамы попали и в этот созыв буквально чудом, а джентльмены в разное время стали героями громких скандалов.
И еще важный для региона момент – в этом случае выборы в нижнюю палату Федерального Собрания совпадут с местными губернаторскими. Что, безусловно, повысит и явку, и интригу. А вот времени на предвыборную агитацию останется совсем мало.
Впрочем, те же наблюдатели, учитывая неблагоприятные момента – коронавирус, падение нефтяных котировок, обвал рубля и пр. – сомневаются, что «Единая Россия», взявшая на себя ответственность за все происходящее в стране, пойдет на столь самоубийственный шаг.