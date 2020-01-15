Израиль: "весёлые" времена. Судьба выборов снова в "русских" руках

В Израиле прошёл очередной тур парламентских выборов. Третий по счёту…
Вам уже смешно? А вот жителям этой страны, в которой русскоязычное население по разным оценкам составляет от 1 до 1.2 миллионов человек при населении в 9 миллионов, где успешно функционирует (то есть, заседает в высшем законодательном органе) русская партия «Наш дом – Израиль» (привет Черномырдину!), не до смеха.
Страна живёт без законодательного органа, который регулирует все вопросы (издержки парламентской республики, когда у президента в основном представительские функции). Совсем рядом с её границей проходят боевые действия, в которых активное участие принимают силы, враждебные Израилю.
И что? Ничего. Маленькая гордая страна, лидер Ближнего Востока практически по всем позициям, живёт и процветает, такова степень её устойчивости.
А то, что происходит в её внутренней политике… так это наши еврейские разборки (к/ф «Ширли-Мырли»).
Сейчас ситуация буквально висит на волоске, партии «Ликуд» и, соответственно, её лидеру Биби Нетаньяху для сохранения поста премьера и формирования парламентской коалиции не хватает каких-то двух процентов. Идут разговоры о четвёртом туре этих бесконечных выборов. Вам смешно? Израильтянам так не очень. Впрочем, они никогда не попадут в ситуацию, в которой находилась Россия в 90-х, когда президентская «партия власти» в нижней палате Федерального Собрания находилась в меньшинстве. Помните, с каким скрипом, с какой внутренней торговлей на Охотном ряду проходил любой закон, как тормозилась, прежде всего, экономика страны? Аж жуть берёт…
И тут я передаю слово своему доброму другу и постоянному консультанту по всем ближневосточным вопросам Льву Кемпнеру, который видит ситуацию изнутри. Свой материал, написанный специально для ИА RUSNORD он назвал «Левая, правая где сторона?».
- Мой друг Лёня Черток в очередной раз попросил меня поделиться своими впечатлениями об очередных перевыборах в израильский Кнессет.
Если сказать коротко – опять ничья. На это раз – с небольшим перевесом у правых, набравших 58 или 59 голосов (самые окончательные итоги еще не подведены). Для того, чтобы собрать коалицию в 61 голос, чуток не хватает. Видимо, снова начнется длинное и нудное выяснение того, кто с кем согласен сидеть в одной песочнице, а с кем – ни в какую. Прежние две попытки закончились, как известно, безрезультатно.
И всё же несколько примечательных вещей произошло на этот раз.
Резюмируя, напомню, что предыдущий свой рассказ о наших выборах я закончил прогнозом что «времена грядут весёлые». Но то, что они окажутся НАСТОЛЬКО весёлыми, я и не подозревал.