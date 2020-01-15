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Израиль: "весёлые" времена. Судьба выборов снова в "русских" руках

В Израиле прошёл очередной тур парламентских выборов. Третий по счёту…

Вам уже смешно? А вот жителям этой страны, в которой русскоязычное население по разным оценкам составляет от 1 до 1.2 миллионов человек при населении в 9 миллионов, где успешно функционирует (то есть, заседает в высшем законодательном органе) русская партия «Наш дом – Израиль» (привет Черномырдину!), не до смеха.

Страна живёт без законодательного органа, который регулирует все вопросы (издержки парламентской республики, когда у президента в основном представительские функции). Совсем рядом с её границей проходят боевые действия, в которых активное участие принимают силы, враждебные Израилю.

И что? Ничего. Маленькая гордая страна, лидер Ближнего Востока практически по всем позициям, живёт и процветает, такова степень её устойчивости.

А то, что происходит в её внутренней политике… так это наши еврейские разборки (к/ф «Ширли-Мырли»).

Сейчас ситуация буквально висит на волоске, партии «Ликуд» и, соответственно, её лидеру Биби Нетаньяху для сохранения поста премьера и формирования парламентской коалиции не хватает каких-то двух процентов. Идут разговоры о четвёртом туре этих бесконечных выборов. Вам смешно? Израильтянам так не очень. Впрочем, они никогда не попадут в ситуацию, в которой находилась Россия в 90-х, когда президентская «партия власти» в нижней палате Федерального Собрания находилась в меньшинстве. Помните, с каким скрипом, с какой внутренней торговлей на Охотном ряду проходил любой закон, как тормозилась, прежде всего, экономика страны? Аж жуть берёт…

И тут я передаю слово своему доброму другу и постоянному консультанту по всем ближневосточным вопросам Льву Кемпнеру, который видит ситуацию изнутри. Свой материал, написанный специально для ИА RUSNORD он назвал «Левая, правая где сторона?».

- Мой друг Лёня Черток в очередной раз попросил меня поделиться своими впечатлениями об очередных перевыборах в израильский Кнессет.

Если сказать коротко – опять ничья. На это раз – с небольшим перевесом у правых, набравших 58 или 59 голосов (самые окончательные итоги еще не подведены). Для того, чтобы собрать коалицию в 61 голос, чуток не хватает. Видимо, снова начнется длинное и нудное выяснение того, кто с кем согласен сидеть в одной песочнице, а с кем – ни в какую. Прежние две попытки закончились, как известно, безрезультатно.

И всё же несколько примечательных вещей произошло на этот раз.

  1. Вопреки ожиданиям, активность голосования оказалась выше, чем на прошлых выборах. Боялись, что людям приелось топать на избирательные каждые полгода, но опасения не оправдались. Видимо, втянулись…
  2. По сравнению с предыдущими выборами ЛИКУД сумел добавить еще около 230 тысяч новых голосов. И это при том, что на Нетаниягу навалено несколько судебных дел, и его соперники делали всё, чтобы внушить избирателям, что место Нетаниягу не в кабинете премьер-министра, а за решеткой. Но, видимо, перестарались. Народ, конечно, слушает, что ему втолковывают СМИ, и местами даже верит. Но когда втолковывание зашкаливает и начинает бить через край, оно способно привести к обратному результату. Что, видимо, и произошло.
  3. Серьезного успеха добилась арабские партии. К 400 тысяч голосов на прошлых выборах им удалось добавить ещё одну сотню тысяч, что выразилось в двух дополнительных мандатах.
  4. Сокрушительное поражение потерпела могущественная некогда рабочая партия Авода. Обеспокоенные малым количеством мандатов (6) на прошлых выборах, на этих выборах они решили объединиться с ультралевой партией МЕРЕЦ, имевшей тогда 5 мандатов. Но школьная арифметика не сработала, и на это раз вместе им удалось набрать только 7, причем Авода получила из них всего 3. Видимо искусственность такого альянса оказалась не по вкусу избирателям обеих партий.
  5. Ну и конечно же – Авигдор Либерман. Бывший кишиневец, а ныне глава партии «Наш дом - Израиль» уже третьи выборы умудряется балансировать между правыми и левыми, не присоединяясь ни к кому. Сделай наконец Либерман свой выбор - тупиковая ситуация была бы в момент разрешена. Но пока что свои 7 мандатов Либерман не собирается отдавать никому. Правый блок не устраивает его из-за наличия в нем религиозных партий, левый – из-за партий арабских.

Резюмируя, напомню, что предыдущий свой рассказ о наших выборах я закончил прогнозом что «времена грядут весёлые». Но то, что они окажутся НАСТОЛЬКО весёлыми, я и не подозревал.

08 март 07:16 | : Политика

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