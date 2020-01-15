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Мужской характер. Россияне не хотят видеть во главе страны женщину

Таков общий результат опроса общественного мнения, проведенного ВЦИОМ.

При этом динамика отторжения слабого пола с президентскими амбициями только нарастает. За четыре года снизилась с 31% до 21% доля россиян, которые скорее хотели бы видеть женщину на посту президента (доля тех, кто скорее не хотел бы этого, увеличилась с 61% до 68%). В 2020 году лишь 31% респондентов скорее хотели бы видеть женщину на посту председателя правительства, против 55% в 2016 году. Большинство (56% опрошенных) россиян скорее не хотят такого развития событий - четыре года назад их было 36%.

Симптоматично, что за тот же период уменьшилось число россиян, которые хотели бы видеть даму на, казалось бы, традиционных женских постах, таких как министр здравоохранения, министр образования и вице-премьер по социальной политике. Видимо, общество разочаровали предыдущие примеры.

Что характерно, женщин во власти отрицают представители обеих полов. Социологи видят в этом, как ни странно, возврат к традиционным российским ценностям – «жОнкам место на кухне и с детьми».

Напомним, что буквально на днях глава ЦИК Элла Памфилова, когда-то побывавшая в роли кандидата в президента страны, высказала неординарную мысль, что нынешний поправки в Конституцию, за которые мы будем голосовать 22 апреля, ничто иное, как «политическое завещание Путина». Неужели сама куда-то метит?!

P.S. Список европейских стран, возглавляемых женщинами: Германия, Литва, Мальта, Норвегия, Хорватия, Эстония.

06 март 13:17 | : Политика

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