Китайцы хотят вложиться в «Белкомур», несмотря на коронавирус

К проекту, о котором грезили все архангельские губернаторы без исключения, решили подключиться китайские товарищи.
Конкретно, компания CRCC.
Для этого 27 февраля в Москве прошла встреча представителей заинтересованных сторон - генеральный директор АО МК «Белкомур» Владимир Щелоков, заместитель генерального директора Юрий Демочкин, а китайскую делегацию представляли председатель правления СRCC Тао Мэн, заместитель руководителя отдела развития проектов Чжан Цзянь и управляющий директор Чечен Чоксумов.
«Тао Мэн подтвердил намерение компании принять участие в реализации проекта «Белкомур» в качестве соинвестора и субподрядчика, достигнута договоренность о начале совместной практической работы».
Пока это только слова, никаких документов не подписано. Однако… в последнее время в зарубежной прессе появляются сообщения о том, что именно КНР выиграло на фоне паники по поводу новомодной эпидемии и падении стоимости акций на мировых биржах.
Напомним, что еще два года назад ЕБР высказал намерение выдать под проект «Белкомур» синдицированный кредит в размере 258 млрд. рублей. От кого поступят остальные средства, пока неизвестно. Возможно, что и от китайских инвесторов.
Впрочем, наблюдатели советуют преждевременно не радовать… ибо китайцы уже проявляли интерес к архангельской энергетике, а потом по-тихому слились.