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Константин Щемелинин: Турция учится воевать?

В Сирии еще не началась полномасштабная война с турецкой армией, но некоторые ее элементы уже присутствуют в Идлибе.

Сила турецкой армии велика — и доказательств этому масса.

 

Первое. Турки и их местные союзники смогли за один день взять Саракиб, перерезав трассу Дамаск-Алеппо, а ведь именно освобождение Саракиба в начале февраля было важной победой проасадовских сил.

 Второе. Судя по выкладываемым в СМИ видеороликам, турецкие дроны устроили сафари на боевую технику Дамаска! За последние несколько дней проасадовские силы потеряли массу танков и прочей боевой техники — никогда на протяжении всей войны в Сирии Дамаск не терял столько военной техники за один день!

 В целом, события, происходящие сейчас в сирийской Идлибе, ясно показывают, что турецкая армия учится воевать — турки еще не воюют в полную силу: Анкара воевать не хочет, но турецкие военные быстро учатся на своих потерях! Проблема Турции в том, что Анкара еще ни разу за последние десятилетия столь массово не использовала свою армию и ее разнообразное вооружение, как это происходит сейчас в Идлибе.

 Постоянные переговоры, которые ведет сейчас высшее руководство Турции — это отражение неуверенности в собственных военных возможностях, но эта неуверенность постепенно пропадает, ибо турецкие военные постепенно познают себя и своего противника. 

 Сейчас турки не знают, с какой силой им могут противостоять проасадовские отряды, какой уровень потерь и какой размер успеха ожидает турецкую армию при различных сценариях боестолкновений, какую помощь могут им показать союзники и так далее. 

 Когда процесс этого познания завершится, тогда Турция станет другой и станет вести себя по-другому: или более миролюбиво, или более агрессивно.

Константин Щемелинин, крымский писатель

(segodnia.ru)   

02 март 11:25 | : Политика

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