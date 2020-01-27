Россия vs Турция. Иногда лучше лизать, чем говорить

- Регулярные рейсы в Турцию отменяются…
- Шо, опять?! А мы Стамбул так и не досмотрели.
Подобные диалоги всю неделю в интернете. Причём представители российских турагентств демонстрируют поразительное хладнокровье – «без паники, чай, не в первый раз». То есть, подождём, а там всё вернётся на круги своя.
Вернётся ли?
Вроде совсем недавно Москва ссорилась со Анкарой из-за сбитого над территорией Сирии российского самолёта. Потом возобладал… даже не здравый смысл, а жадность. Причём с турецкой стороны. Это мы их помидоры покупаем, на их курортах деньги тратим, их строителей к себе зазываем на такую зарплату, какая им у себя дома даже не приснится.
В итоге их Эрдоган, посчитав убытки, пошёл на попятную. Россия добрая, она простила (свои потери в живой силе). Наши СМИ вовсю распиарили эту доброту, оба президента какое-то время просто не слезали с телеэкранов, демонстрируя своим гражданам (в первую очередь) и остальному человечеству (во вторую) готовность противостоять американскому политическому диктату.
А потом снова что-то пошло не так…
Самый болезненный момент прошлого противостояния – убийство на открытии художественной выставки в Анкаре российского посла Андрея Карлова. Действительно очень порядочного человека, с которым съёмочная группа «Мосфильма» пересекалась в 1985 году в Пхеньяне, где он только начинал свою дипломатическую карьеру (к/ф «Секунда на подвиг»). Доброжелательный, без чиновничьего пафоса, тусовались с ним, как со своим. Убийство демонстративное, подлое – в спину, с озвученной мотивацией – «убирайтесь». Киллера ликвидировали там же, он фактически был смертником. Правда, его поведение наводило на мысль, что человек с пистолетом имел какие-то гарантии собственной безопасности со стороны охраны мероприятия. Тем более, что после ходили слухи – высшее турецкое руководство было в курсе задуманного. В итоге всё свелось к общей для современного мира террористической опасности.
И вот опять. Посол России в Турции Алексей Ерхов получает угрозы по интернету и их же комментирует – «Из последних, то, что нападало вчера вечером и сегодня утром, такие вещи как: "Мы возведем небоскребы из черепов ваших военных" и "Заплатите цену за каждую каплю пролитой вами крови" и так далее».
Понятно, что человеку в его статусе по должности положено быть осторожным в высказываниях. Дальше Ерхов говорит об абстрактной ксенофобии, о цепной реакции… но не уточняет, на что. Неужели совпадение, что подобные всплески террористической активности, неприятия всего российского у части турецкого общества происходят именно в момент очередного разлада на высшем уровне?
Эрдогана явно ломает. С одной стороны, он заключает с нами контракт на поставку систем С-400 (Трамп чуть из штанов от обиды на союзника по НАТО не выпрыгивает), любезно приглашает «Росатом» построить атомную электростанцию последнего поколения. Но даже это ерунда по сравнению российской доли в турецком туристическом бизнесе, где знание русского языка становится обязательным даже для уборщиц в отелях. Не говоря уже о приобретенной нашими там недвижимости.
Но куда деть политические противоречия? Не только в Сирии, где наши симпатии разнятся из-за специфики внутриисламских течений. Или в Ливии. А ещё есть проблема непризнанного Северного Кипра, где Россия традиционно поддерживает греческую сторону. Не надо забывать и постоянно тлеющий конфликт в Нагорном Карабахе, где Москва симпатизирует Еревану, а Анкара – Баку.
И, всё-таки, самая взрывоопасная на сегодня Сирия, конкретно, ситуация в провинции Идлиб. Россия изначально впряглась за режим Асада, прикормила его, что называется, от пуза не только в гуманитарном, но и военном аспекте, и изменений в этой позиции не предвидится. Это наши истребители контролирует небо над Идлибом, что фактически связали действия турецкой армии в этом регионе по рукам и ногам. Почему? Потому что ещё одного инцидента, подобно тому, что произошёл осенью 2015 года, ни одна дружба на высшем уровне уже не выдержит.
Параллельно на Эрдогана давят свои. Член его правительственной коалиции ультраправый политик Девлет Бахчели только и заявляет о «близком конце ненавистного тирана» (Асада, естественно). Но и кроме этого, Реджеп за годы правления создал сам себе имидж независимого, решительного политика, отстаивающего, прежде всего, национальные интересы восточного мира. В которые Россия вместе с Путин не вписываются.
Недавно Турции прилетело – погибли её военнослужащие. Судя по всему, не без участия нашей стороны, иначе с чего бы Россия начала говорить об их «хаотичных перемещениях». И потерь в живой силе значительно больше, чем пилот и спецназовец. Что явно подействовало на эрдогановские нервы. Самолюбие восточного мужчины – штука болезненная.
Почему-то редко вспоминают об истории взаимоотношений между нашими странами. На вскидку Россия с Турцией воевала чаще, чем с кем-нибудь другим. Это и Крым, и Балканы, одна Шипка чего стоила. Геноцид армянского населения тоже добрососедства не прибавил. Турция была в союзе с фашистской Германией… неужели забыли? То, что сейчас на её берегах всероссийский «санаторий», на мой взгляд, чудо исторической памяти и пример всепрощения.
Что делать в подобной критической ситуации, когда и справа и слева говорят о том, что наши страны встали у опасной черты, которая из красной может превратится в кровавую?
Первое, что приходит в голову автора – Эрдоган бросает всё и несётся в Бочаров ручей к Путину, где два президента, склонные к авторитарному стилю правления (ну, по факту), между собой решают все спорные вопросы. После чего наш вызывает к себе Асада (не самому же в Дамаск мотаться), тот останавливает наступление в Идлибе, в то время как турецкая сторона просто помалкивает и делает пару реверансов (политических и экономических) в сторону России, как известного миротворца.
И это самый лучший вариант. Ибо при любом другом неизбежны как серьёзные репутационные, так и военные потери с неизбежными человеческими жертвами. Такой исход выгоден, прежде всего, Турции, потому что она граничит с Сирией, до Москвы, слава богу, далеко.
В начало крупномасштабной войны между нашими странами я не верю, не те времена. Так зачем друг другу нервы портить?
Леонид Черток