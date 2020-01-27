«Просто будь честным». Президент рассказал, как несложно стать премьер-министром в России

Больше месяца российское общество задается вопросом – почему именно Мишустин?
Напомним, после эпохального обращения президента к Федеральному Собранию, в следствии которого весь кабинет министров дружно ушел в отставку, место Дмитрия Медведева занял известный в узких кругах глава ФНС Михаил Мишустин, относящийся к категории «силовик в штатском».
Часть наблюдателей полагают, что столь высокий пост доверили человеку, у которого по роду прежней службы накоплен компромат буквально на каждого россиянина трудоспособного возраста, при этом он сам «на крючке» у коллег, о чем наглядно говорят доходы его супруги. Другие уверены, что определяющую роль в таком выборе сыграл рост претендента – он не выше главы государства, хотя при грамотной съемке выглядит вполне солидно.
Сомнения разрешил сам Владимир Путин, заявив интересующимся журналистам, что Мишустин оказался «хорошим практиком и честным человеком, который добивается конкретного результата», заодно похвалив работу его бывшего ведомства в целом.
Наблюдатели теряются в догадках, что теперь ждать от ФНС…