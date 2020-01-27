Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

«Просто будь честным». Президент рассказал, как несложно стать премьер-министром в России

Больше месяца российское общество задается вопросом – почему именно Мишустин?

Напомним, после эпохального обращения президента к Федеральному Собранию, в следствии которого весь кабинет министров дружно ушел в отставку, место Дмитрия Медведева занял известный в узких кругах глава ФНС Михаил Мишустин, относящийся к категории «силовик в штатском».

Часть наблюдателей полагают, что столь высокий пост доверили человеку, у которого по роду прежней службы накоплен компромат буквально на каждого россиянина трудоспособного возраста, при этом он сам «на крючке» у коллег, о чем наглядно говорят доходы его супруги. Другие уверены, что определяющую роль в таком выборе сыграл рост претендента – он не выше главы государства, хотя при грамотной съемке выглядит вполне солидно.

Сомнения разрешил сам Владимир Путин, заявив интересующимся журналистам, что Мишустин оказался «хорошим практиком и честным человеком, который добивается конкретного результата», заодно похвалив работу его бывшего ведомства в целом.

Наблюдатели теряются в догадках, что теперь ждать от ФНС…

20 февраль 08:23 | : Политика

Главные новости


"За хайпом и болтовней забыли о людях". Михаил Завьялов об итогах сессии областного Собрания
Автобус. К Дню всех влюбленных
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Февраль 2020 (158)
Январь 2020 (226)
Декабрь 2019 (265)
Ноябрь 2019 (256)
Октябрь 2019 (292)
Сентябрь 2019 (269)

Деньги


все материалы
«    Февраль 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20