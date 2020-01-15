Путину не угнаться за Гарри Поттером. И снова о президентском рейтинге

После январского обращения президента России к народу (через Федеральное Собрание), которое поспешили одновременно объявить и эпохальным, и судьбоносным, стоило ожидать взлёта путинского рейтинга. Который в последнее время… скажем так, вызывает некоторые опасения.
Однако… Лишь чуть более трети россиян (35%) доверяют сейчас президенту Владимиру Путину - по сравнению с сентябрем 2019 года рейтинг снизился на 4 процентных пункта. Это данные социологической службы «Левада-центр», считающей наименее ангажированной и за это чуть было не попавшей в список иностранных агентов.
Параллельно растут «баллы» его гипотетических преемников. Судите сами, с того же сентября выросло доверие к министру обороны Сергею Шойгу (с 13% до 19%) и министру иностранных дел Сергею Лаврову (с 14% до 17%). Хотя традиционно показатели ключевых министров растут или снижаются вслед за президентскими. Такое впечатление, что зловредные респонденты проведённого соцопроса намеренно пытаются рассорить Владимира Владимировича с его ближайшим окружением.
Почти комически выглядят те же цифры относительно нового премьер-министра Михаила Мишустина, главного политического сюрприза начала года - доверяют ему лишь 3%, заранее не доверяют - 4%. Остальные не определились в своих симпатиях-антипатиях («да по фиг нам»)… или впервые слышат эту фамилию.
Как же так?! У меня до сих пор перед глазами стоит восторженное лицо Елены Андреевны Вторыгиной (депутат Госдумы от Архангельской области), удачно пойманное в объектив телекамеры в момент объявления о повышении материнского капитала. Сама она уже вряд ли сподобится, но, как член профильного Комитета… короче, эмоции понятны
Пытаемся разобраться…
Директор всё той же «Левады» Лев Гудков намекает на общую усталость россиян от одного и того же лица в телевизоре – «Падение началось давно, и это даже не эффект пенсионной реформы 2018 года: оно идет медленно и постепенно, и это более показательный тренд, чем резкие скачки рейтинга. Нарастает неудовлетворенность положением дел в экономике, невозможностью нормально зарабатывать».
Что ж, знакомый нам эффект ещё со времён «дорогого Леонида Ильича», в конце жизни которого анекдоты про Лёньку-бровеносца рассказывали даже секретари обкомов. Сейчас всё усугубилось. При той системе особо и не скрывали, что мы живём в авторитарном государстве политической диктатуры («власть пролетариата»), судьба главного поста решалась на узком междусобойчике внутри дряхлеющей камарильи членов Политбюро. Сейчас нам рассказывают о демократии чуть ли не западного образца, вводят в Конституцию ограничения по срокам… а воз и ныне там.
Самое интересное при этом – даже не особо большие поклонники действующего президента мелко начинают креститься, когда им на выбор предлагают кандидатов от других политических движений. И это, конечно, не может не раздражать народ в целом. Увы, налицо издержки идеально зачищенного политического поля.
Народ ёрничает. Уже неделю по просторам интернета гуляет ролик про лифт, в котором шутник повесил большой портрет Путина. Реакция входящих, их реплики с учётом незнания о ведущейся параллельно съёмке скрытой камерой… просто огонь.
Или недавний скандал на базе Черноморского флота, где пьяный офицер-подводник обматерил портрет верховного главнокомандующего. Человек только что поднялся на поверхность после затянувшегося автономного плавания, нервы на пределе… вот он и сорвался. Понять можно? Расскажите эту историю самому Владимиру Владимировичу, большому любителю куда-нибудь поглубже опуститься, уверен, он бы по-доброму улыбнулся и напомнил, что не является иконой. Однако офицера безжалостно вычистили из рядов ВМФ, не приняв во внимание ни его боевые заслуги, ни военную ипотеку. Не думаю, чтобы этот акт прибавил популярности Верховному в рядах военных.
Ещё один важный момент. Вряд ли кто будет спорить, что рядовому обывателю (можете называть его гражданином, без разницы, ключевое слово здесь «рядовой») архиважно ощущение стабильности, пусть и обманчивое. «Никто на улицу не выходит, а я мне что, больше всех надо?!» - вот такая нехитрая философия. И тут как тут усиление протестного движения. Тем более, в Москве, живущей относительно благополучно по сравнению с дотационными регионами. Сразу сигнал в мозг – у нас что-то не так! Выйти с плакатом на пикет, тем более, к схватке с Росгвардией пока не готов, но ответит отрицательно в анонимном опросе – почему бы и нет? Кстати, такого можно ожидать и от силовиков, и от членов правящей партии, и от нерядовых чиновников – покуражиться перед самим собой, приподняться в собственных глазах.
В итоге вызревает образ нестабильности, которым люди делятся в приватных разговорах между собой, транслируют от семьи к семье, от коллектива к коллективу. Отсюда и цифры.
Читал, как многие россияне начали отмечать, что в последние годы «Путин стал предсказуем». Не думаю, что это касается смены кабинета министров, народ так далеко не заглядывают, да и волнуют его больше приземлённые вещи – пенсии, лекарства, квитанции ЖКХ. Судя по всему, речь идёт о популярных телешоу (прямых эфирах с участием главы государства), на которых Путин лёгким движением руки решает, казалось бы, неразрешимые на обывательском уровне проблемы – щенков дарит, на ёлку в Кремль приглашает, воду проводит, аварийное жилье расселяет… прочее. Народу это так нравилось! Но только тем, кто пожил в эпоху исторического материализма. Новые же поколения воспитаны на книжках о Гарри Поттере, где дети-колдуны на мётлах летают и драконов приручают. Дяде Путину это пока объективно слабО.
Что пока хорошо получается, так это противостоять угрозе терроризма. Нам периодически докладывают об очередной выявленной и обезвреженной ячейке моджахедов, скрывавшейся под вывеской медресе в вполне себе православном городе. Правда, ни имён, ни подробностей… ибо тайна следствия.
Вот только про «Сеть» подробно рассказали. Правда, часть общества возмутилась непомерной суровости приговора, плохо соотносящейся с общественной опасностью группы молодых людей. С другой стороны, весь Архангельск был в шоке от поступка смурного учащегося техникума, взорвавшего вместе с собой проходную регионального ФСБ вместе с тремя его сотрудниками. Просто так… чтобы знали анархистов.
В этом несовершенном мире всё относительно…
Леонид Черток