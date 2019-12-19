Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

И снег, и деньги, и вода. АрхГорДума готовится к 16-й сессии

Архангельская городская Дума интенсивно (впрочем, как всегда), готовится к очередной сессии на заседаниях постоянных комиссий и профильных комитетов.

Отметим наиболее важные моменты…

Спикер городской Думы Валентина Сырова обозначила проблему установки современных пешеходных переходов возле светофоров и снижения ДТП. Вадим Коротков предложил конкретизировать информацию по замене пешеходных переходов в этом году. В свою очередь, Вячеслав Широкий попросил усилить взаимодействие ГИБДД и городской Администрации в части освещения в СМИ планов по установлению/изменению переходов и движения транспорта; обозначил проблему уборки пешеходных перекрестков (в частности, в районе «Соломбала-Арт») и отметил необходимость взаимодействия городских властей и полиции в части сотрудничества по реагированию в части областного закона «О тишине». Сергей Пономарев попросил предоставить аналитику вызовов в «02» в части поиска т.н. «закладок». «Также хочется услышать на предстоящей сессии, как сейчас работает патрульно-постовая служба в городе и увидеть перечень опорных пунктов участковых инспекторов, чтобы по общественным каналам депутатов донести информацию до жителей», - обратился Сергей Алексеевич к представителям полиции и ГИБДД. Владимир Хотеновский попросил предоставить статистику выписанных и оплаченных штрафов по нарушителям закона «О тишине».

Валентина Сырова и ее заместитель Александр Гревцов сделали особый акцент на печальную статистику последних месяцев – участившиеся ДТП со смертельным исходом, напрямую или косвенно связанные с плохим состоянием городских дорог и их уборки от льда и снега.

Еще один важный момент, напрямую касающийся комфортности жизни в областном центре - согласие МУП «Водоочистка» на совершение крупной сделки, связанной с заключением договора с «РВК-Архангельск» на оказание услуг по выполнению отбора проб и лабораторных исследований качества природной, питьевой и сточной воды.

А уже на совместном заседании комиссий, по финансам и по городскому хозяйству, обсуждались бюджетные вопросы, напрямую связанные с состоянием города приближающейся весной.

Речь в основном шла о перераспределении средств. В частности, вице-спикер городской Думы Александр Гревцов предложил внести поправку, касающуюся увеличения финансирования на  уборку снега во внутриквартальных и дворовых проездах.

По словам представителей Администрации города, на эти цели в бюджете города предусмотрены средства, если имеющиеся деньги не расходуются, значит, и выделять дополнительное финансирование необходимости нет. А не расходуются средства из-за отсутствия механизма обращений от главных распорядителей. Тем не менее, под давлением народных избранников эта тема была отражена в проекте решения грядущей сессии.

Напомним, что 16-я сессия Архангельской городской Думы состоится в среду, 12 февраля,  в 10.00 по адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 60.

10 февраль 16:44 | : Политика / Экономика

Главные новости


И про Петра не забыли. Встреча депутатов Архангельской городской Думы с губернатором Орловым
Злые клоуны. Что ждать от партии «За правду»?
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Февраль 2020 (74)
Январь 2020 (226)
Декабрь 2019 (265)
Ноябрь 2019 (256)
Октябрь 2019 (292)
Сентябрь 2019 (269)

Деньги


все материалы
«    Февраль 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20