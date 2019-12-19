И снег, и деньги, и вода. АрхГорДума готовится к 16-й сессии

Архангельская городская Дума интенсивно (впрочем, как всегда), готовится к очередной сессии на заседаниях постоянных комиссий и профильных комитетов.
Отметим наиболее важные моменты…
Спикер городской Думы Валентина Сырова обозначила проблему установки современных пешеходных переходов возле светофоров и снижения ДТП. Вадим Коротков предложил конкретизировать информацию по замене пешеходных переходов в этом году. В свою очередь, Вячеслав Широкий попросил усилить взаимодействие ГИБДД и городской Администрации в части освещения в СМИ планов по установлению/изменению переходов и движения транспорта; обозначил проблему уборки пешеходных перекрестков (в частности, в районе «Соломбала-Арт») и отметил необходимость взаимодействия городских властей и полиции в части сотрудничества по реагированию в части областного закона «О тишине». Сергей Пономарев попросил предоставить аналитику вызовов в «02» в части поиска т.н. «закладок». «Также хочется услышать на предстоящей сессии, как сейчас работает патрульно-постовая служба в городе и увидеть перечень опорных пунктов участковых инспекторов, чтобы по общественным каналам депутатов донести информацию до жителей», - обратился Сергей Алексеевич к представителям полиции и ГИБДД. Владимир Хотеновский попросил предоставить статистику выписанных и оплаченных штрафов по нарушителям закона «О тишине».
Валентина Сырова и ее заместитель Александр Гревцов сделали особый акцент на печальную статистику последних месяцев – участившиеся ДТП со смертельным исходом, напрямую или косвенно связанные с плохим состоянием городских дорог и их уборки от льда и снега.
Еще один важный момент, напрямую касающийся комфортности жизни в областном центре - согласие МУП «Водоочистка» на совершение крупной сделки, связанной с заключением договора с «РВК-Архангельск» на оказание услуг по выполнению отбора проб и лабораторных исследований качества природной, питьевой и сточной воды.
А уже на совместном заседании комиссий, по финансам и по городскому хозяйству, обсуждались бюджетные вопросы, напрямую связанные с состоянием города приближающейся весной.
Речь в основном шла о перераспределении средств. В частности, вице-спикер городской Думы Александр Гревцов предложил внести поправку, касающуюся увеличения финансирования на уборку снега во внутриквартальных и дворовых проездах.
По словам представителей Администрации города, на эти цели в бюджете города предусмотрены средства, если имеющиеся деньги не расходуются, значит, и выделять дополнительное финансирование необходимости нет. А не расходуются средства из-за отсутствия механизма обращений от главных распорядителей. Тем не менее, под давлением народных избранников эта тема была отражена в проекте решения грядущей сессии.
Напомним, что 16-я сессия Архангельской городской Думы состоится в среду, 12 февраля, в 10.00 по адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 60.