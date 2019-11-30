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Влияние глав российских регионов: Рейтинг Орлова в январе поднялся на семь пунктов

Кроме того, губернатор Архангельской области вышел из зоны аутсайдеров, о которых местные аналитики в своих комментариях буквально вытирают ноги.

Первая тройка: Сергей Собянин (Москва), Рамзан Кадыров (Чечня), Александр Беглов (Санкт-Петербург).

Последняя тройка: Владимир Сипягин (Владимирская область), Валентин Коновалов (Хакасия), Алексей Цыденов (Бурятия.

Губернатор Архангельской область Игорь Орлов занимает 77-е место, когда всего месяц назад он был на 84-м.

Наблюдатели высказывают осторожное мнение, что рейтинг АПЭК, известный своей провластной ангажированностью, так отреагировал на настроения Кремля

06 февраль 12:43 | : Политика

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