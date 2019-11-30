Влияние глав российских регионов: Рейтинг Орлова в январе поднялся на семь пунктов

Кроме того, губернатор Архангельской области вышел из зоны аутсайдеров, о которых местные аналитики в своих комментариях буквально вытирают ноги.
Первая тройка: Сергей Собянин (Москва), Рамзан Кадыров (Чечня), Александр Беглов (Санкт-Петербург).
Последняя тройка: Владимир Сипягин (Владимирская область), Валентин Коновалов (Хакасия), Алексей Цыденов (Бурятия.
Губернатор Архангельской область Игорь Орлов занимает 77-е место, когда всего месяц назад он был на 84-м.
Наблюдатели высказывают осторожное мнение, что рейтинг АПЭК, известный своей провластной ангажированностью, так отреагировал на настроения Кремля