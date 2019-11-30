Интриги Пинежского двора, или Мадам Шехина рулит

Очередное письмо в редакцию от пинежского депутата, возмущенного вызывающим (по ее мнению) поведением председателя районного Собрания Шехиной Н.Л. («Единая Россия»).
В соответствии с Конституцией РФ органы местного самоуправления самостоятельно управляют муниципальной собственностью и решают иные вопросы местного значения.
Тоже самое касается и Советов депутатов поселений. Никто не вправе вмешиваться в их работу.
Однако председатель Собрания депутатов МО «Пинежский район» Шехина Н.Л. (она же по совместительству председатель местного отделения «Единая Россия») думает иначе.
Вместо того, чтобы заниматься вопросами Собрания депутатов, готовить нормативно-правовые акты и т.д... она активно занимается работой Советов поселений, вмешиваясь в их деятельность.
Именно тех поселений, где депутаты или главы имеют иную точку зрения, чем у нее.
20 декабря должна была состоятся очередная сессия Совета депутатов МО «Карпогорское» Накануне прошло заседание планово-бюджетной комиссии Совета. На комиссии присутствовала Шехина Н.Л., которая вмешивалась в её работу, давала советы, делала замечания и даже дошла до того, что одному депутату поселения сказала: «Помолчи, ты ничего не понимаешь».
20–го декабря она присутствовала на сессии Совета депутатов… и не просто присутствовала, но фактически её вела. И, как результат, бюджет депутаты не приняли.
Далее Шехина Н.Л. в кабинете Собрания депутатов МО «Пинежский район» созывает согласительную комиссию по принятию бюджета поселения МО «Карпогорское» в отсутствие главы поселения (глава находился в отпуске ).. Даже машину администрации района послала за одним из депутатов.
18 января 2020 года депутаты в очередной раз заседали и поскольку Шехиной Н. не было на сессии, то депутаты спокойно проголосовали за бюджет.
Но ей показалось маловато рулить только Карпогорским поселением, и она взялась за депутатов МО «Сийское».
Действительно, в МО «Сийское» сложилась сложная обстановка, так как глава поселения уволилась по собственному желанию. И сейчас нужно выбрать нового главу. А Шехина Н.Л. тут как тут. Но она не просто консультирует или помогает депутатам, как предполагает статус председателя. Она взяла на себя «миссию» объединить два поселения МО «Сийское» и МО «Шилегское». И плевать ей, что эти поселения находятся за 80 км. друг от друга, а не в шаговой доступности, как предписано в законе. И в достижении этой цели председатель ничем не гнушается. Например, уговаривает одного жителя МО «Сийское» предложить свою кандидатуру, чтоб подписать распоряжение об объединении поселений. Об этом окучиваемый сам говорит на встрече с жителями поселения. Но когда он ей сказал, что такого распоряжения он не подпишет, она делает еще один ход. Уговаривает своего исполнительного секретаря «Единой России»» Русину Е.Ф подать документы на главу МО «Сийское», проживающую в д. Шотова за 100 км от Сии и не имеющую квалификации выше дворницкой (от редакции: оценочная характеристика автора письма). И на это ей наплевать, поскольку у нее одна цель – соединить несоединимое. А Русина Е., руководимая Шехиной Н., последней во всем подчиняется, хотя прекрасно понимает, что работать главой в Сие она не будет никогда.
Каковы же стратегические цели Шехиной Н.Л.? Вероятно, они благородны и несут в себе серьезные положительные изменения для жителей Сии. Увы, но здесь, все как на ладони – все «телодвижения» председателя Собрания депутатов Пинежского района Шехиной Н. направлены на обеспечение объединения 2-х поселений, сократив тем самым расходы областного бюджета на содержание и исполнение полномочий на несколько миллионов рублей. И, естественно, красиво отрапортовать региональному руководству «Единой» - вот, чем можем, тем и помогаем в условиях «экономического стресса».
Вариант объединения 2-х поселений выглядел бы волне разумно, если Сия выглядела хоть в какой-то мере островком социальной стабильности и где была бы отрегулирована система оказания коммунальных услуг. Но этого нет и в помине. Сия – это клубок десятилетиями не решаемых коммунальных проблем.
Взять хотя бы проблему обеспечения жителей Сии нормальной питьевой водой. Вода, поступающая жителям, не соответствует никаким параметрам. Более 15–ти лет строился новый водозабор в Сие, на строительство израсходовано около 100 миллионов рублей. В 2019 году якобы все построили, подписали акты, а воды как не было, так и нет. Оказалось, что мощность очистных фильтров маловата… как будто этого нельзя было предвидеть заранее.
Надеяться жителям на какие-то изменения в решении даже самых насущных проблем после объединения с МО «Шилегским» по меньшей мере наивно. Это понимают многие… не понимает только Шехина Н. - чужой для Пинежья и его жителей человек, реализующий здесь свои политические планы и амбиции.
Где появляется Шехина Н., там начинаются скандалы, интриги и развал. Я уже писала, что в рейтинге интриганства партийная дама переплюнет весь «Мадридский двор».
Приведу еще один пример…
В мае 2019 года депутаты Совета депутатов МО «Карпогорское» сняли полномочия одного из депутатов, идущего по списку партии «Единая Россия» Алешина Д.Е. На этой сессии присутствовала и Шехина Н.Л., и представитель Пинежской прокуратуры. Решение было опубликовано на сайте администрации района и в информационном бюллетене МО «Карпогорское».
В конце декабря 2019 года Шехина Н.Л. приходит в территориальную избирательную комиссию и приносит… решение Совета депутатов МО «Карпогорское» о снятии полномочий с Алешина Д.Е., которое якобы только что поступило в Собрание депутатов МО «Пинежский район». Для чего, спросите вы? Да просто потому что поняла - позиции «Единой» ослабли в Совете депутатов «МО «Карпогорское». Значит, нужно провести довыборы. И вот уже впряглась территориальная комиссия и назначает довыборы, на которые нужно потрать из бюджета поселения 300 тыс. рублей (именно эту сумму озвучила избирательная комиссия).
Но если в мае уже знали о снятии полномочий с одного из депутатов, почему сразу не приняли решение о довыборах? И тогда можно было провести выборы в единый день голосования 9 сентября и обошлось бы это примерно в 60 тысяч. Последнее к вопросу экономии бюджетных средств, о чем так печется на показ председатель
Ничему уже не удивляюсь, ибо интриганство - это в манере единороссов. А поскольку Шехина Н.Л. одна из них и не рядовая…
Депутат Собрания депутатов
МО «Пинежский район» Е Соплякова
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