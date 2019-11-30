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Правозащитники поместили Архангельская область в «красную» зону цифровой свободы

К такому выводу пришли эксперты двух правозащитных организаций – «Агоры» и «Роскомсвободы». Их аналитики насчитали за прошлый год 119 случаев ограничений свободы интернета.

Из них - пять вмешательств в работу СМИ, один случай шатдауна (незапланированного отключения интернета в Ленском районе, эпицентре протестного движения) и более 100 случаев административного давления на пользователей интернета, а также денежные штрафы, наложенные на блогеров и прецедент попытки применения новой статьи «за распространение фейковых новостей».

Из доклада:

«Власти после ряда колебаний несколько лет назад определились с основным вектором политики в отношении российского сегмента интернета — контроль, цензура и изоляция. Конечная цель — создание суверенного интернета наподобие китайско-северокорейского. В ушедшем году для достижения этой цели были приняты ключевые нормативные акты».

При этом наблюдатели только пожимают плечами – ни один мало-мальски раскрученный в регионе сайт не прекратил свою деятельность по мотивам политического давления. Плюс при наличии такого ресурса, как Telegram, где каждый пишет все, что бог на душу положит, говорить о каком-то зажиме свободного словоизвержения в принципе бессмысленно.  

Вызывает сомнения и такая цифра, приведенная в упомянутом докладе - 38 россиян оказались в тюрьме за преступления в интернете. Судя по всему, речь идет о разжигании национальной и религиозной розни, прямых оскорблениях… а это уже совсем другой разговор.

 

 

05 февраль 11:08 | : Политика / Скандалы

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