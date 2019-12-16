«…и жить хорошо!». Дмитрий Медведев почти не потерял в зарплате

Как известно, российского обывателя очень интересуют доходы властьимущих… хотя бы официальные.
Уйдя с поста премьер-министра страны, Дмитрий Медведев будет получать на должности замглавы Совета безопасности 618 000 рублей в месяц.
Такую получку ему определил непосредственный шеф – председатель Совбеза Владимир Путин.
По официальным данным, зарплата Медведева как главы кабмина в 2018 году составляла 798 000 рублей.
Зарплата самого Путина (исходя из декларации о доходах) в этот период составляла 720 700 рублей в месяц.