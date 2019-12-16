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Церковь и новая Конституция

Участники Архангельского отделения Всемирного русского народного собора выступили в поддержку поправок в Конституцию, которые предложил замглавы ВРНС Константин Малофеев.

Член совета регионального отделения ВРНС Сергей Быков поддержал предложение отказаться от термина «оказание услуг» в сфере образования и здравоохранения. «А наличие в преамбуле Конституции указания на то, что семья — это именно союз мужчины и женщины будет дополнительной гарантией сохранения исторических традиций нашего государства», — отметил Сергей Быков.

С соответствующими инициативами ранее выступил Константин Малофеев.

Светлана Грошева, руководитель секретариата Архангельского отделения ВРНС акцентировала внимание на факт отсутствия в современной Конституции таких ценностных ориентиров, как вера в Бога, любовь к ближнему, взаимоуважение, терпимость, чувство совести и ответственности перед людьми, которые и образуют собой нравственность. По мнению Светланы Григорьевны, «в настоящее время данная категория считается относительным понятием: человек сам определяет, что является нравственным, а что нет. И это крайне опасное явление».

Ниже приводим предложения заместителя главы Всемирного Русского Народного Собора Константина Малофеева о внесении изменений в преамбулу Конституции России:

Обязательно внести в Конституцию традиционные нравственные ценности. Исходя из того, что их сейчас нет, мы переводим тонны бумаги, тратим нервы, ювенальная юстиция лишает детей семей, мы думаем, а как нам объяснить, что содомия - это плохо… Потому что у нас этого нет в духе, значит, надо это внести - традиционные нравственные ценности.

В нынешней преамбуле нет слова "русский". Но это всё-таки наша земля. Мы объединены на своей земле. Напоминаю, что "русский" - это прилагательное и в XVII-XIX веках существовали русские татары, чеченцы, немцы. "Русский" должен появиться обязательно в преамбуле, хотя бы в виде русского языка.

Предложение, которое уже было озвучено рабочей группой, - о культуре. Культура нас объединяет. Что делает нас - от Магадана до Кишинёва, от Владивостока до Калининграда? Наша единая культура. Единый язык, единые наши понятия, нормы, мораль - культурно-ценностные понятия.

Внести семью как союз мужчины и женщины. И очень правильно - именно в преамбуле. У нас есть 38-я статья Конституции, где говорится, что семья находится под защитой государства. Но это уже нормы прямого действия. А в преамбуле - это дух того, что мы называем семьёй.

В семье главное - дети. Многодетность, преумножение семьи должно появиться в преамбуле.

Мы должны воспитывать наше поколение. Мы должны написать, что воспитание является обязанностью государства. Тогда концепция культуры, законы о культуре - они, наконец, раскроют смысл слова "воспитание", уйдут от смысла в виде услуги (это касается именно образования, о котором говорил президент, - нет слова "воспитание", и мы дискутируем, услуга это или нет. Как только появляется воспитание, появляется ответственность за всё: и за сериалы на ТВ, и за клипы, и за мат, и за образование).

Мы пишем, веру нам предки передали в добро и справедливость. Но вера, как мы знаем из этимологии, в первую очередь бывает в Бога.

И почему нам предки (судя по текущей редакции преамбулы - ред.) не передали веру в Бога? Даже если мы говорим сейчас, и в Конституции это записано, что мы светское государство, что Церковь отделена от государства… Но веру в Бога нам предки передали!

На нас всех кресты, церкви повсюду, мы носим крещёные имена, даже атеисты, - веру в Бога нам предки передали. Это должно быть в Конституции - вера в Бога, добро и справедливость.

У нас Российская Федерация ведёт своё правопреемство юридическое от Советского Союза - мы правопреемники во всех смыслах слова: после распада СССР Россия взяла на себя долги Союза и ядерный арсенал. Такие были условия варварского Беловежского сговора.

А к Российской Империи, тысячелетней истории Российского государства мы не имеем никакого отношения… Мы к той России с юридической точки зрения не имеем никакого отношения. Если мы в преамбулу запишем, что мы являемся историческим правопреемником не только Советского Союза, но и Российской империи, - мы восстановим свою тысячелетнюю преемственность. Это принципиально - это восстанавливает всё: наше самоуважение и понимание, что наша страна была всегда.

Мы и есть вечный русский народ, живущий на своей земле все эти времена, что, кстати, совершенно не умаляет граждан других национальностей, которые являются нашими братьями и с которыми мы вместе строили эту могучую Россию.

(по материалам Архангельской епархии)

30 январь 09:14 | : Политика / Верую

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