Архангельская область и… Евгений Пригожин

Оказывается, известный питерский бизнесмен, которого злые языки именуют чуть ли не «кошельком президента», восстанавливал в Архангельской области православные храмы.
Об этом сообщает издание с говорящим названием «Версия».
А дело было так:
Семья Пригожиных причастна к основанию фонда «Прииди и Виждь», возрождающего святые места, связанные с св. прав. Иоанном Кронштадтским. Одним из самых знаковых проектов фонда можно считать возрождение Сурского женского монастыря, находящегося в Архангельской области. Об этом проекте рассказал Андрей Рогалев – экс-президент благотворительной организации. По его словам, у фонда всего 15 учредителей, одним из которых с момента основания является Любовь Валентиновна Пригожина.
Старший священник Иоанновского ставропигиального женского монастыря Санкт-Петербурга Николай Беляев рассказал о том, как семья Пригожиных помогла восстановить Сурский женский монастырь. По словам протоирея, с Евгением Пригожиным его познакомил ныне покойный музыкант Мстислав Ростропович. Он посоветовал семье бизнесмена обратиться в церковь, когда младшая дочь Пригожиных сильно заболела.
«Господь оказался милостив к ней, храни ее душу, и излечил невинное дитя, а Любовь стала прихожанкой нашего монастыря», - рассказывает священник.
Во время одной из встреч Евгений Пригожин спросил у Николая Беляева, чего тот хочет больше всего в жизни. На этот вопрос священнослужитель ответил, что мечтает восстановить Сурский монастырь. Отец Николай рассказывает, что бизнесмен уже на следующий день поехал с ним в Суру – оценить объем работ.
Короче, бизнесмен вложился и даже лично контролировал ход реставрационных работ.
Наблюдатели интересуются – дает ли вышеизложенное право Пригожину баллотироваться на пост главы Архангельской области?