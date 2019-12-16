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Архангельская область и… Евгений Пригожин

Оказывается, известный питерский бизнесмен, которого злые языки именуют чуть ли не «кошельком президента», восстанавливал в Архангельской области православные храмы.

Об этом сообщает издание с говорящим названием «Версия».

А дело было так:

Семья Пригожиных причастна к основанию фонда «Прииди и Виждь», возрождающего святые места, связанные с св. прав. Иоанном Кронштадтским. Одним из самых знаковых проектов фонда можно считать возрождение Сурского женского монастыря, находящегося в Архангельской области. Об этом проекте рассказал Андрей Рогалев – экс-президент благотворительной организации. По его словам, у фонда всего 15 учредителей, одним из которых с момента основания является Любовь Валентиновна Пригожина.

Старший священник Иоанновского ставропигиального женского монастыря Санкт-Петербурга Николай Беляев рассказал о том, как семья Пригожиных помогла восстановить Сурский женский монастырь. По словам протоирея, с Евгением Пригожиным его познакомил ныне покойный музыкант Мстислав Ростропович. Он посоветовал семье бизнесмена обратиться в церковь, когда младшая дочь Пригожиных сильно заболела.

«Господь оказался милостив к ней, храни ее душу, и излечил невинное дитя, а Любовь стала прихожанкой нашего монастыря», - рассказывает священник.

Во время одной из встреч Евгений Пригожин спросил у Николая Беляева, чего тот хочет больше всего в жизни. На этот вопрос священнослужитель ответил, что мечтает восстановить Сурский монастырь. Отец Николай рассказывает, что бизнесмен уже на следующий день поехал с ним в Суру – оценить объем работ.

Короче, бизнесмен вложился и даже лично контролировал ход реставрационных работ.

Наблюдатели интересуются – дает ли вышеизложенное право Пригожину баллотироваться на пост главы Архангельской области?

29 январь 10:50 | : Политика

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