Александр Фролов: Наша цель – благополучие северян

В комитете областного Собрания по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике подвели итоги работы за 2019 год.
Как отметил председатель комитета Александр Фролов, в прошлом году шла целенаправленная работа над важными законопроектами в сфере земельных отношений, строительства, поддержки предпринимательства и инвестиций. Депутаты приняли активное участие в разработке Стратегии социально-экономического развития Архангельской области до 2035 года – документа, который определяет приоритеты развития региона. К первоначальному варианту Стратегии от субъектов законодательной инициативы поступило более 60 поправок.
Члены комитета одобрили внесение изменений в областной закон «О государственной политике в сфере инвестиционной деятельности». Они предусматривают комплексное развитие территорий за счет реализации масштабных инвестиционных проектов. Документ предоставляет инвестору право льготного получения земельных участков под строительство жилья общей площадью не менее 40 тыс. кв. м с условием обязательного возведения необходимой коммунальной инфраструктуры и объектов социально-культурного назначения.
– При этом на выделенных земельных участках нельзя строить торговые центры, а вложения в инфраструктуру должны составлять не менее 7% от общего объема инвестиций. Это позволит уйти от точечной застройки, создаст механизм привлечения внебюджетных источников в создание коммунальной и социальной инфраструктуры, увеличит объем строительства жилья, – сказал Александр Фролов.
Депутаты приняли активное участие в работе над проектом областного закона «О размере налоговой ставки при применении упрощенной системы налогообложения в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов». Законом была снижена до 8% налоговая ставка для отдельных категорий предпринимателей, работающих в сфере образования, здравоохранения, социальных услуг, сбора и утилизации отходов, обработки вторсырья, в области культуры, спорта и в ряде других социально значимых сферах. Членами комитета была также внесена поправка, продлившая срок действия закона до трех лет.
Серьезное внимание было уделено защите прав граждан – участников долевого строительства, а также вопросам завершения строительства проблемных объектов. На заседаниях комитета был рассмотрен и поддержан законопроект, согласно которому в Поморье сейчас формируется специальная организация в форме фонда, которая будет заниматься вопросами завершения «долгостроев».
В рамках выездных мероприятий в 2019 году депутаты посещали строящиеся объекты, организации и предприятия региона, где наглядно изучали проблемные вопросы, с которыми сталкиваются предприниматели. Так в рамках выездного заседания комитета в городе корабелов законодатели посетили Северодвинский агрокомбинат, там парламентарии обсудили инвестиционный климат в сельском хозяйстве и возможности его улучшения.
– В деятельности комитета активное участие принимали профильные структуры областного правительства, уполномоченный по защите прав предпринимателей при губернаторе Архангельской области, представители муниципалитетов, различных общественных профессиональных объединений и предпринимательского сообщества. Всем вместе нам удалось наладить продуктивную законотворческую работу, что важно для развития экономики региона и благополучия северян, – подчеркнул Александр Фролов.