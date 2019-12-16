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Константин Щемелинин: Как будет разваливаться Евросоюз

Выход Великобритании из состава ЕС называется Brexit. Великобритания была членом ЕС с 1973 года, но недавно вышла и теперь является полностью суверенным государством (ожидается, что Лондон выйдет из Евросоюза 31 января).

Почему это произошло? Ведь Великобритания жила в ЕС богато и чувствовала себя уверенно.

Потому что англичане, шотландцы, уэльсцы и ирландцы ощущали себя больше англичанами, шотландцами, уэльсцами и ирландцами, чем европейцами.

Великобритания — это остров, а на острове у местных жителей всегда присутствует некое островное мировоззрение.

Этнические процессы в Европе начали разрывать надэтническую европейскую общность.

А европейцы — это именно надэтническая общность в ЕС, точно такая же, как и советский человек в СССР.

Так что выход Великобритании из ЕС аналогичен начальному этапу распада СССР — тогда тоже окраинные республики первыми стали объявлять о независимости: Эстония в 1988 году, Армения, Литва и Латвия в 1990 году и так далее.

Brexit — это начало распада ЕС, самый его первый этап.

Константин Щемелинин, крымский писатель

(rusvesna)

27 январь 10:30 | : Политика

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