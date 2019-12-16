Константин Щемелинин: Как будет разваливаться Евросоюз

Выход Великобритании из состава ЕС называется Brexit. Великобритания была членом ЕС с 1973 года, но недавно вышла и теперь является полностью суверенным государством (ожидается, что Лондон выйдет из Евросоюза 31 января).
Почему это произошло? Ведь Великобритания жила в ЕС богато и чувствовала себя уверенно.
Потому что англичане, шотландцы, уэльсцы и ирландцы ощущали себя больше англичанами, шотландцами, уэльсцами и ирландцами, чем европейцами.
Великобритания — это остров, а на острове у местных жителей всегда присутствует некое островное мировоззрение.
Этнические процессы в Европе начали разрывать надэтническую европейскую общность.
А европейцы — это именно надэтническая общность в ЕС, точно такая же, как и советский человек в СССР.
Так что выход Великобритании из ЕС аналогичен начальному этапу распада СССР — тогда тоже окраинные республики первыми стали объявлять о независимости: Эстония в 1988 году, Армения, Литва и Латвия в 1990 году и так далее.
Brexit — это начало распада ЕС, самый его первый этап.
Константин Щемелинин, крымский писатель