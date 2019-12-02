АрхГорДума: Дворы утопают в снегу… нужно что-то делать

В Архангельской городской Думе прошло оперативное заседание фракции «Единая Россия». Поводом стала критическая ситуация, сложившаяся во дворах областного центра.
Если улицы города более-менее чистятся, то внутри жилых комплексов ситуация близка к критической – то там, то тут в снегу застревают автомашины, перегораживая дворовые проезды. Соответственно, в мэрию и законодательный орган города поступают жалобы от возмущенных архангелогородцев.
В связи с вышеизложенным принято решение предложить Администрации города в срочном порядке проработать механизм оперативного реагирования и максимально усилить контроль за исполнением обязанностей по содержанию дворовых территорий управляющими организациями. Фракция «Единая Россия» выступила с инициативой вынести на ближайшую сессию вопрос о выделении дополнительного финансирования округам для решения проблем по уборке дворовых территорий и внутриквартальных проездов.