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АрхГорДума: Дворы утопают в снегу… нужно что-то делать

В Архангельской городской Думе прошло оперативное заседание фракции «Единая Россия». Поводом стала критическая ситуация, сложившаяся во дворах областного центра.

Если улицы города более-менее чистятся, то внутри жилых комплексов ситуация близка к критической – то там, то тут в снегу застревают автомашины, перегораживая дворовые проезды. Соответственно, в мэрию и законодательный орган города поступают жалобы от возмущенных архангелогородцев.

В связи с вышеизложенным принято решение предложить Администрации города в срочном порядке проработать механизм оперативного реагирования и максимально усилить контроль за исполнением обязанностей по содержанию дворовых территорий управляющими организациями. Фракция «Единая Россия» выступила с инициативой вынести на ближайшую сессию вопрос о выделении дополнительного финансирования округам для решения проблем по уборке дворовых территорий и внутриквартальных проездов.

25 январь 07:21 | : Политика / Скандалы

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