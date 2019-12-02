«Разруха снова в головах». Что делать с мусором и что ждать от новой Конституции

В новом году звонков и писем с вопросами к инициатору разговора об общественном договоре власти Архангельской области с жителями региона, Шевелеву Ю.В. не стало меньше. Мы попросили Юрия Валерьяновича высказать своё мнение по двум темам, чаще других упоминаемым нашими читателями. Ответ пришёл не сразу, для него потребовалась должная подготовка. Это, кстати, отличает нашего корреспондента от штатных политиков, раздающих интервью по поводу и без повода.
Вопрос от жителя из дома №50 по улице Гайдара, Архангельск: «Власти с радостью декларируют, что ешё десятки большегрузных контейнеров под мусор расставлены ими, вместе с региональным оператором, в Архангельске. В метре от стены моего дома, установили такой же. Свалка не уменьшилась, зато, якобы, стала организованной. Для кого? Наш дом и все окрестные жилые дома снабжены мусосропроводами и мусорокамерами, мы платим управляющей компании за содержание мусорокамер и контейнеров. Мы видим, что пакеты с мусором несут из соседнего спортзала, из ларьков, магазинов, шашлычной местной синагоги, из подъезжающих автомобилей. Что с этим делать, кто ответит за грязь во дворе?»
- Разруха, как образно сказал Булгаков, начинается в головах, но не во дворах… Что делать, если ваш двор замусорен? Есть СанПиН 42-128-4690-88. Он определяет, что расстояние от дома до контейнеров не может быть менее 20 метров и более 100 метров. Есть федеральный закон № 503-ФЗ, который возлагает ответственность за складирование и вывоз твёрдых коммунальных отходов на местные власти и регионального оператора. Напишите жалобу в прокуратуру на виновных (по закону № 503-ФЗ) за нарушение норм СанПиН 42-128-4690-88.
Второй вопрос сформулировали мы сами на основании многих звонков и писем наших читателей о итогах Послания Президента России к федеральному Собранию и надвигаюшейся реформы Конституции России. Мы попросили Юрия Валерьяновича сказать о его отношении к этому событию.
- Послание Президента Российской Федерации самый зримый пример формализации положений общественного договора государственной власти и россиян. Президент сформулировал новые положения этого договора, которые будет исполнять государственная власть в ближайшее время и в перспективе нескольких следующих лет, а мы со своей стороны должны будем оказать поддержку власти, в том числе при голосовании за поправки в Конституцию России.
Пакет социальных льгот и преференций, озвученных в Послании, я поддерживаю полностью, и странным было бы не поддержать его. Хотя и понимаю, как управленец, что лучше увеличивать зарплату, чем давать пособия, но каждое государство исходит из своих традиций, возможностей и ожиданий.
Что касается изменения Конституции, то мне хотелось бы увеличения прав и свобод, гарантий выборности для муниципального самоуправления. Оно практически перестало существовать, под давлением «государственной вертикали», но поправки, видимо будут о другом. Не менее важном, но о другом.
Но развивать систему местного самоуправления можно и без поправок в Конституцию. Например, вернуть выборность и перераспределить права в пользу муниципалитетов федеральное законодательство даёт нам прямо сейчас. Этот вопрос мог бы стать одной из новелл областного общественного договора. Почему бы нет!?.