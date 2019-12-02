Виктор Павленко: Я рад за земляка Краснова... и за Совет Федерации тоже

Сенатор от Архангельской области Виктор Павленко принял участие в пленарном заседании Совета Федерации.
Как сообщил Виктор Павленко, первым вопросом стало назначение по представлению Президента России Владимира Путина Игоря Краснова на должность Генерального Прокурора РФ.
«Я искренне рад, что наш земляк, выпускник Поморского Государственного университета им. М. В. Ломоносова по предложению Президента занял столь важный и ответственный пост. Архангелогородцы всегда надежно служили Отечеству. Органы прокуратуры являются системообразующими в сфере законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан нашей страны. Поэтому назначение Президентом прокуроров регионов будет проходить по итогам консультаций с Советом Федерации», - отметил сенатор.
Также на заседании был одобрен отчет о работе за год Комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, членом которого является Виктор Павленко.
В прошлом году Комитетом было рассмотрено и одобрено: один федеральный конституционный и 106 федеральных законов принятых ГосДумой, 100 проектов законов принятых в 1-м чтении, и 283 проекта, рассмотренных Советом ГД. Членами комитета внесены поправки в проекты 7 федеральных законов, подготовлены заключения и приняты решения по 53 проектам постановлений Правительства Российской Федерации. Комитет рассмотрел 44 предложения и инициативы законодательных органов субъектов РФ, в том числе и Архангельского областного Собрания. Активно действовала рабочая группа по вопросам совершенствования о правах коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
«Законотворческая деятельность нашего комитета была сосредоточена на совершенствовании нормативно правовой базы по четырем направлениям: федеративное устройство, общие принципы организации органов государственной власти субъектов РФ, государственная политика в области местного самоуправления, жилищная политика и градостроительная деятельность, национальная и региональная политика», - рассказал сенатор.
По словам Виктора Павленко в ближайшее время комитет рассмотрит предложенные Президентом страны поправки в Конституцию РФ направленные на создание единой эффективной системы публичной власти. Особая роль в ней отведена Совету Федерации. Назначение руководителей силовых ведомств будет проводиться после консультации с сенаторами, Совет Федерации по представлению Президента сможет отрешать от должности судей Конституционного и Верховного Судов. Кроме того, профильный Комитет СФ продолжит работу над законами призванными преодолеть разрыв между государственным и муниципальным уровнями власти.
«Мы примем активное участие в создании нормативно-правовой базы, призванной обеспечить включение местного самоуправления в систему единой публичной власти. При этом полномочия муниципалитетов будут законодательно укреплены и обеспечены финансами. Это создаст необходимые предпосылки для успешной реализации национальных проектов на местах и реального повышения качества жизни людей», - уверен Виктор Павленко.