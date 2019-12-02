Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

«Разгрести чайкино болото». Политолог объяснил, почему Генеральным прокурором назначен архангелогородец

Прокомментировал назначение Игоря Краснова в эфире «Эхо Москвы» политолог Московского Центра Карнеги Андрей Колесников:

- Он давно (Юрий Чайка) уже в органах трудится. Но вот Бастрыкина снимать — это целая революция. Это серьезные дела. Снимать Бортникова, например, — тоже все серьезно очень. Это совсем ближний круг президента. То есть основная масса силовиков немножко ближе к Путину, чем Чайка. Притом, что он честно служил и не вызывал нареканий.

Другой вопрос, при новом молодом человеке (Игоре Краснове) прокуратура вернет или обретет полномочия более серьезные, чем были у нее сейчас. Потому что в той системе силовой власти, которая сложилась, прокуратура плетется где-то в хвосте. Следствием занимаются другие органы. Поддержкой обвинения в суде – это, конечно, важная вещь для авторитарного режима, чрезвычайно важная. 8-15 лет – звучат из уст прокуроров всякие слова. Но в принципе это довольно такая подчиненная функция вторичная. Прокричать в суде, что надо дать 15 лет за брошенное что-то в кого-то — в общем, большого ума здесь не надо. Надзор, правозащитная функция, прокуратура – дело важное, но раньше было немножко иначе. Прокуратура была очень серьезным органом при каких-то там других фигурах, например, Руденко, который совершенно священная корова в прокуратуре. И вспоминают об этих временах, когда действительно был генеральным прокурором СССР в течение долгих лет.

…прокуратура при Чайке производила впечатление такого застойного болотистого места. И как правительство РФ, например. И Мишустин должен придать некоторую новую динамику правительству без того, чтобы правительство изменило свое место на самом деле в системе государственной власти и без того, чтобы Путин перестал реальным премьер-министром страны. Потому что он все-таки им и останется. То же самое с прокуратурой. Может быть, она не повысит свой статус и не увеличит свой вес политический, но при этом будет ощущение движения внутри прокуратуры.

21 январь 11:56 | : Политика

Главные новости


Раз Медведь, два Медведь... и немного любви. В чём смысл конституционной реформы?
Кинофестиваль Arctic Open вошел в ТОП «Лучшие события 2020 года в России»
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Январь 2020 (132)
Декабрь 2019 (265)
Ноябрь 2019 (256)
Октябрь 2019 (292)
Сентябрь 2019 (269)
Август 2019 (241)

Деньги


все материалы
«    Январь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20