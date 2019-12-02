«Разгрести чайкино болото». Политолог объяснил, почему Генеральным прокурором назначен архангелогородец

Прокомментировал назначение Игоря Краснова в эфире «Эхо Москвы» политолог Московского Центра Карнеги Андрей Колесников:
- Он давно (Юрий Чайка) уже в органах трудится. Но вот Бастрыкина снимать — это целая революция. Это серьезные дела. Снимать Бортникова, например, — тоже все серьезно очень. Это совсем ближний круг президента. То есть основная масса силовиков немножко ближе к Путину, чем Чайка. Притом, что он честно служил и не вызывал нареканий.
Другой вопрос, при новом молодом человеке (Игоре Краснове) прокуратура вернет или обретет полномочия более серьезные, чем были у нее сейчас. Потому что в той системе силовой власти, которая сложилась, прокуратура плетется где-то в хвосте. Следствием занимаются другие органы. Поддержкой обвинения в суде – это, конечно, важная вещь для авторитарного режима, чрезвычайно важная. 8-15 лет – звучат из уст прокуроров всякие слова. Но в принципе это довольно такая подчиненная функция вторичная. Прокричать в суде, что надо дать 15 лет за брошенное что-то в кого-то — в общем, большого ума здесь не надо. Надзор, правозащитная функция, прокуратура – дело важное, но раньше было немножко иначе. Прокуратура была очень серьезным органом при каких-то там других фигурах, например, Руденко, который совершенно священная корова в прокуратуре. И вспоминают об этих временах, когда действительно был генеральным прокурором СССР в течение долгих лет.
…прокуратура при Чайке производила впечатление такого застойного болотистого места. И как правительство РФ, например. И Мишустин должен придать некоторую новую динамику правительству без того, чтобы правительство изменило свое место на самом деле в системе государственной власти и без того, чтобы Путин перестал реальным премьер-министром страны. Потому что он все-таки им и останется. То же самое с прокуратурой. Может быть, она не повысит свой статус и не увеличит свой вес политический, но при этом будет ощущение движения внутри прокуратуры.