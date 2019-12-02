"Зарплата 50 000-60 000 гривен". Российские кадровые агентства предлагают вакансию премьер-министра Украины

На сайте сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob появилась вакансия Премьер-министра Украины. В числе требований – украинское гражданство и знание английского, а также отсутствие судимости. Чувство юмора и связи с «Газпромом» называются безусловным преимуществом соискателя.
В качестве условий в вакансии указан собственный кабинет с приемной, карьерный рост и работа в молодом, творческом коллективе. При этом работодатель настаивает на полной занятости, а размер зарплаты зависит от интенсивности труда (50000-60000 грн).
Подробная информация о вакансии доступна по ссылке: https://www.superjob.ru/vakansii/premer-ministr-ukrainy-33375633.html