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"Зарплата 50 000-60 000 гривен". Российские кадровые агентства предлагают вакансию премьер-министра Украины

На сайте сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob появилась вакансия Премьер-министра Украины. В числе требований – украинское гражданство и знание английского, а также отсутствие судимости. Чувство юмора и связи с «Газпромом» называются безусловным преимуществом соискателя.

 

В качестве условий в вакансии указан собственный кабинет с приемной, карьерный рост и работа в молодом, творческом коллективе. При этом работодатель настаивает на полной занятости, а размер зарплаты зависит от интенсивности труда (50000-60000 грн).

 

Подробная информация о вакансии доступна  по ссылке: https://www.superjob.ru/vakansii/premer-ministr-ukrainy-33375633.html

18 январь 08:19 | : Политика / Экономика

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