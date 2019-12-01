«Почем фунт агрессии?». Памяти Дмитрия Несанелиса

Сегодня ровно четыре года, как с нами нет Дмитрий Несанелиса. Своего человека и в Сыктывкаре, и в Архангельске, и в Нарьян-Маре. А также в Москве, Питере, Тель-Авиве, Вашингтоне… человек мира в самом правильном смысле.
После себя («разве возраст 56… мог бы жить да жить») он оставил не только научное, но и публицистическое наследие. Продолжаем его публиковать. Сегодня часть интервью комяцкой газете «Трибуна» от 5 декабря 2014 года об опасности агрессивной политики государства и нетерпимости к инакомыслию. Тогда нашему другу оставалось жизни чуть больше года, а актуальность поднятых им проблем все возрастает и возрастает…
— Помимо прочего, вы, как ученый, занимаетесь еще и семиотикой, наукой о знаках и знаковых системах. Какие знаки в развитии общества вы видите сегодня? Куда мы идем?
— Это довольно сложный вопрос. Меня лично тревожит заметное повышение уровня агрессии в России. Есть некий крен в сторону нашего величия и формирования мировоззрения, что кругом одни враги. Когда это все подается в исполнении, например, Дмитрия Киселева, то в неокрепших умах порой складывается довольно искаженная картина мира. Это повышает в людях злость, агрессию, нежелание услышать мнение другой стороны, что очень опасно.
Я считаю, что чем больше внутри страны традиций и языков в широком смысле, тем лучше. Скажем, предвоенные Вена, Прага, Вильнюс — это были удивительные города, где звучала немецкая, польская, чешская, литовская, русская, еврейская речь. Были Фрейд и Кафка, атональная музыка и абстракционизм! Чем больше разнообразия — тем лучше для социума. Мы сейчас видим в России крен в сторону унификации: у нас одна политическая линия, один учебник, одно понимание. Для развития общества это вредно. Не знаю, как долго будет продолжаться вся эта история, но то, что она не способствует духовному здоровью нации, — это факт. И мне кажется, что люди на самом верху в окружении Первого лица тоже начали понимать, что страна стоит перед опасной чертой…
За последние годы Россию покинуло около двух миллионов человек: хорошо образованные, состоявшиеся инженеры, архитекторы, айтишники, ученые. Это огромный минус, потому что никакая нефть и газ не спасут, если это будет продолжаться.
— А есть что-то со знаком «плюс»?
— Есть группа очень сильных региональных лидеров. Наш Вячеслав Гайзер, ненецкий губернатор Игорь Кошин, ямальский Дмитрий Кобылкин (иных уж нет, а те далече – прим. редакции) — точно в их числе. Да, они и их коллеги играют по определенным правилам, но это разумные и дальновидные люди. Они реально стараются сделать что-то на пользу своих регионов…
Вот я играю с молодыми людьми в баскетбол и настольный теннис, неформально общаюсь за чашкой кофе. Не знаю, откуда они берутся, но они удивительные! С правильными амбициями и установками, широким кругозором и знанием языков. Эти ребята не курят всякую дрянь, они хотят познавать мир, учиться, они патриотичны и при этом – космополиты. Это здорово! Иногда мне кажется, что сам воздух России как бы порождает такую замечательную молодежь вопреки разным неблагоприятным факторам…
— С учетом ваших национальных и религиозных предпочтений, какой Новый год вы отмечаете?
— Я отмечаю сразу два Новых года! Один в сентябре — это еврейский праздник Рош а Шана, а второй, как и большинство россиян, — в ночь на 1 января. И, пользуясь случаем, хочу поздравить всех читателей газеты и жителей республики с наступающим Новым годом!