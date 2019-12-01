Маятник качнулся. Осенние выборы не за горами

Всё ближе и ближе сентябрь 2020.
Всё злее и злее становятся комментарии о возможных кандидатах на пост губернатора Архангельской области.
Всё менее объективными становятся статьи «экспертов» и комментаторов процесса.
Аналитика отсутствует.
Попробуем восполнить пробел.
Тем более что картина стала предельно понятной и кристально прозрачной.
Поговорим лишь о неоспоримых фактах. Всё очень просто.
Факт первый.
Существует всего два варианта развития основной интриги, от принятия одного из которых, зависит всё остальное.
Вариант 1 - администрация президента оставляет Орлова и делает на него ставку, вариант 2-администрация президента убирает Орлова и назначает Другого исполняющим обязанности.
Решение должно быть принято в ближайшее время - выборы в сентябре.
Факт второй.
У всех кандидатов, желающих стать губернатором, было время заявить о своих планах и проверить первую реакцию общества на свою инициативу.
Факт третий.
О своих амбициях прямо или косвенно заявили только двое - Игорь Орлов и Юрий Шевелев.
Остальные: Епифанова, Павленко, Юрков, Вторыгина… не отметились в этом направлении ничем.
Ну нельзя же считать традиционное для депутатов и чиновников разного уровня разрезание ленточек и появление на различных мероприятиях с публикацией отчётов о них в социальных сетях заявкой на губернаторство.
Орлов традиционно заявил, что надо доделать недоделанное и, если Москва и партия («Единая Россия») одобрят, то он готов.
Шевелев выдвинул тему «общественного договора», как основы консолидации власти и общества в протестном регионе и движения вперёд.
Плюсы Орлова - его пока не сняли, несмотря на провал Шиеса, обзывание народа шелупонью и отсутствие народной поддержки. Несомненный плюс - послушность и способность выполнить любой приказ начальства, его знает в лицо президент.
Плюсы Шевелева - возраст, ум, опыт управленческой работы в серьёзном предпринимательстве (АЦБК) и административной работе на уровне заместителя губернатора по экономике и финансам, умение системно работать в команде, лидерские качества.
Минусы Орлова: отсутствие…
-авторитета у населения и депутатов,
-значимых проектов в экономике (85-е место в рейтинге губернаторов),
-неспособность погасить свой конфликт с населением,
-провал мусорной реформы.
Минус Шевелева - долгое отсутствие в регионе.
Факт четвёртый.
Очень важный. Наличие КОМАНДЫ.
Тут необходимо небольшое пояснение.
Все губернаторы Архангельской области в прошлом имели очень сильные команды.
Достаточно вспомнить Яков Попаренко, Евгений Шевчук, Елена Рубан, Сергей Ковалёв у Анатолия Ефремова.
Виталий Баско, Михаил Ситкин, Владимир Войков, Роман Балашов, тот же Юрий Шевелев у Николая Киселёва.
Сергей Молчанский, Алексей Верещагин, Игорь Фёдоров, Дмитрий Плетнёв у Ильи Михальчука.
Можно по-всякому относиться к перечисленным выше людям. Кого-то уже нет с нами, но несомненно одно - это сильные личности, способные работать в команде, олицетворявшие ВЛАСТЬ в регионе, подчас вопреки обстоятельствам двигавшие регион вперёд.
У Орлова команды нет. Точнее она, как бы, есть, но ни личностей, ни результатов работы. И это при бюджете области более 100 миллиардов. Таких дотаций от Москвы, как сейчас, раньше не было. Соответственным должен быть и результат.
Бесконечные перетасовки кадров, отсутствие реальных результатов по направлениям. Приглашение к сотрудничеству Сергея Ковалёва, бывшего замом ещё у Ефремова больше двадцати (!!!) лет назад, красноречивое свидетельство провала кадровой политики.
«Свита делает Короля». Свиты нет - король голый, власть теряет авторитет и перестаёт быть властью.
Факт пятый.
Мощнейшие депутатские корпуса дополняли интеллектом и независимостью сильную власть предыдущих губернаторов. Александр Иванов, Дмитрий Таскаев, Александр Корыгин, Михаил Гмырин... предлагали и принимали законы, программы развития области, не давали спуску правительству. На их выступления на сессиях губернаторы обязывали ходить чиновников! А что сейчас? Ни одной заслуживающей внимания депутатской инициативы за годы (!!!) их работы. Одни лишь склоки да обвинения в отсутствии друг у друга образования и в захвате государственной собственности.
Поэтому факт шестой - власти в Архангельской области нет! Есть её фикция.
А теперь о будущем.
Факт седьмой.
Орлову команды не создать. Никто из способных мыслить современно к нему в команду по вышеперечисленным причинам не пойдёт.
К Шевелеву пойдут. Он умён, технологичен, способен предложить выходы из сложных ситуаций. Да и просто он наш, местный.
Пришлому человеку будет практически невозможно погасить конфликт между властью и народом, который не горит, а бушует просто в регионе. Раскол может усилиться.
Согласно опросам, до 95 процентов жителей области, посещающие соцсети, не поддерживает Орлова. И, если сценарий выборов будет развиваться по первому варианту, то не надо быть особо талантливым провидцем, чтобы предсказать их итог.
Шевелев будет интересен, как кандидат от любой партии. Он возглавит протестный электорат. Своими действиями Орлов уже обеспечил высокую явку и никакими технологиями её не уменьшить.
Народ обозлён. Минимум 70 процентов голосов Шевелеву обеспечено.
Если будет второй вариант и в Архангельскую область будет назначен варяг, то выиграть ему будет трудно – третий неместный губернатор в патриархальном Поморье просто не прокатит.
Факт восьмой.
В местных СМИ замелькали фамилии ведущих юристов и лучших политтехнологов, лидеров общественного мнения и молодёжи, экологов и учёных, чиновников, депутатов и бюджетников городов и районов области, встающих в команду Юрия Шевелева.
Это вызвало настоящую панику у губернаторских пиарщиков, которые явно слабее новой команды Шевелева. То, что шевелевцев начали поливать грязью в соцсетях, а особенно изощрённо в Telegrame, говорит именно об этом, но ничего, кроме авторитета Шевелеву и его новой команде не добавляет. Привыкший к системной работе Шевелев явно впереди.
Василий Полуянов