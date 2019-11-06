Константин Щемелинин: Поражение Ирана в конфликте с США сыграет на руку России

2020 год начался слишком бодро: США и Иран встали на путь силовой конфронтации между собой! Иран вышел из «ядерной сделки», то есть Тегеран открыто провозгласил курс на создание собственного ядерного оружия! А что это все для России?
Во-первых, появление ядерного оружия у Ирана – это плохо для России: в Москве это понимают, поэтому, в свое время, ни С-300, ни С-400 Тегерану не продали.
Во-вторых, небольшой американо-иранский конфликт все же выгоден России: цены на нефть уже пошли вверх, а могут стать еще больше.
Но однозначной оценки масштабного американо-иранского конфликта для России быть не может, и вот почему.
Польза заключена в том, что США перестанут заниматься Россией, то есть политическое и экономическое давление на Москву резко снизиться.
Проблема РФ заключена в том, что краеугольным камнем победы Дамаска является Иран, а не Россия. Именно добровольцы, поддерживаемые Ираном, стали ключом к победе в Сирии, а помощь авиации РФ оказалась лишь дополнительной, хотя и существенной.
Поражение Ирана вполне может обрушить ситуацию в Сирии: уходом или резким ослаблением проиранских сил вполне способны воспользоваться противники Асада (значительная часть из них сосредоточена в Идлибе) и взять Дамаск. Падение же нынешнего правительства Сирии означает быстрый вывод российских военных из этой страны, то есть в Хмеймиме и Тартусе русских не будет.
Но РФ может получить выгоду от падения Дамаска, забыв о Сирии и начав заниматься непосредственно ЛДНР и Украиной.
И да, американо-иранский конфликт вполне может не оказаться войной: мы сейчас живем в странном мире — например, за 2019 год на Донбассе от боевых действий погибло и было ранено порядка тысячи человек с обеих сторон — но это мир; поэтому если США и Иран начнут применять боевые ракеты, артиллерию, кидать бомбы и так далее — это тоже будет миром.
Константин Щемелинин, крымский писатель