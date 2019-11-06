Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Константин Щемелинин: Поражение Ирана в конфликте с США сыграет на руку России

2020 год начался слишком бодро: США и Иран встали на путь силовой конфронтации между собой! Иран вышел из «ядерной сделки», то есть Тегеран открыто провозгласил курс на создание собственного ядерного оружия! А что это все для России?

 Во-первых, появление ядерного оружия у Ирана – это плохо для России: в Москве это понимают, поэтому, в свое время, ни С-300, ни С-400 Тегерану не продали.

Во-вторых, небольшой американо-иранский конфликт все же выгоден России: цены на нефть уже пошли вверх, а могут стать еще больше.

 Но однозначной оценки масштабного американо-иранского конфликта для России быть не может, и вот почему.

 Польза заключена в том, что США перестанут заниматься Россией, то есть политическое и экономическое давление на Москву резко снизиться.

 Проблема РФ заключена в том, что краеугольным камнем победы Дамаска является Иран, а не Россия. Именно добровольцы, поддерживаемые Ираном, стали ключом к победе в Сирии, а помощь авиации РФ оказалась лишь дополнительной, хотя и существенной. 

 Поражение Ирана вполне может обрушить ситуацию в Сирии: уходом или резким ослаблением проиранских сил вполне способны воспользоваться противники Асада (значительная часть из них сосредоточена в Идлибе) и взять Дамаск. Падение же нынешнего правительства Сирии означает быстрый вывод российских военных из этой страны, то есть в Хмеймиме и Тартусе русских не будет.

 Но РФ может получить выгоду от падения Дамаска, забыв о Сирии и начав заниматься непосредственно ЛДНР и Украиной.

 И да, американо-иранский конфликт вполне может не оказаться войной: мы сейчас живем в странном мире — например, за 2019 год на Донбассе от боевых действий погибло и было ранено порядка тысячи человек с обеих сторон — но это мир; поэтому если США и Иран начнут применять боевые ракеты, артиллерию, кидать бомбы и так далее — это тоже будет миром.

Константин Щемелинин, крымский писатель

(segodnia.ru)  

08 январь 13:20 | : Политика

Главные новости


Юрий Шевелев: Впереди год надежд!
"Хабаровизация" Плесецка отменяется. Глава района Игорь Арсентьев выходит из ЛДПР!
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Январь 2020 (26)
Декабрь 2019 (265)
Ноябрь 2019 (256)
Октябрь 2019 (292)
Сентябрь 2019 (269)
Август 2019 (241)

Деньги


все материалы
«    Январь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20