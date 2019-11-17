"Сельский час" Владимира Путина. Федеральные итоги года

Шёл второй год четвёртого президентского срока Владимира Путина…
Популярные иностранные издания, как правило, правого толка называют его «самым влиятельным из мировых политиков». С этим можно спорить, можно не соглашаться… но придётся смириться. Действительно, ко всему, что скажет или сделает Владимир Владимирович, всегда повышенное внимание – он ещё менее предсказуем, чем Трамп. Тем и оригинален.
Но мы-то рядом, видим его усталость, переживаем. Да и возраст безжалостен к любому, будь он монархом или иерархом, посмотрите на королеву Елизавету или вспомните Карола Войтылу. Ей-богу, слёзы наворачиваются, когда Путин выходит на очередной телемарафон общения с паствой… пардон, с согражданами. Этим летом на фоне общественного недовольства исполнительной властью (Екатеринбург, Шиес, Чемодановка) все ждали голливудского экшна в лучших традициях Тарантино, а на выходе получили современный вариант «Сельского часа». Ну, куда это годится…
Всё очень приглажено, а чудеса с милыми сиротками, чья мечта попить чайку с главным по стране и потрепать за уши его лабрадора (или какая порода сейчас охраняет президентский сон) сбывается на глазах у умилённых зрителей, со временем перестают работать и вызывают тупое раздражение. Но ведь кто-то задаёт действительно острые вопросы! В тот июньский день по нижней кромке кадра бежал вопрос: «Есть ли надежда снизить процент отката до 2, как бывало при Ельцине? Ну или хотя бы до 30? Или всё останется как есть?». Без особой надежды быть озвученным в эфире. Что, кто-то сомневался, что Путин смог бы на него ответить ярко, остроумно, в своё фирменном стиле? Нет, просто берегут дедушко (так Путина всё чаще величают в интернете). От этого он бронзовеет. Потому что живой человек с присущими любому политику, задержавшемуся на вершине власти, слабостями.
Последняя пресс-конференция с журналистами лично на меня произвела ещё более удручающее впечатление. Вроде бы пришли акулы, профессионалы (новичка в такую тусовку не пошлют), а действо напоминало «Поле чудес» в худших традициях Якубовича. Это пока ему книги дарят (обратили внимание, длинный монолог Владимира Шахиджаняна, нагло рекламировавшего себя, любимого, дали договорить до конца якобы из-за солидного возраста «журналиста»), но скоро перейдут на домашние соления и сало с чесночком. Что окончательно дезавуирует саму профессию журналист (о чём говорят давно). При том, что творилось летом в Москве, при росте протестных настроений в регионах… да один конфликт между ингушами и чеченцами, ставящий под сомнение принцип федерализации, что могло стать гвоздём эфира, и то обошли стороной. Спорить могу, представители этих республик были накачены своими редакторами (от Ичкерии хлопчик так чуть в ноги не падал из благодарности за то, что у них президентом Кадыров), а другие решили не вмешиваться не в свои разборки.
Казалось бы, кто мешает поднять над головой плакат с нейтральным слоганом, а когда тебе предоставят микрофон, выдать такое, что сразу войдёшь в мировую историю журналистики. И хрен с ним, что сразу уволят… такого отчаянного любое «Радио Свобода» с руками оторвёт. Ан нет, не так воспитывали… поколение пресс-релизчиков.
Единственное, что хоть как-то оживило ту тягомотину, был добровольный пассаж самого президента, походя бросившего - в Конституции можно что-то и подправить, например, убрать из «два срока подряд» слово «подряд». Вот теперь все гадают, какую свинью он собирается подложить своему преемнику.
Кстати, о преемнике. Путин, какой бы он не был, всё-таки не Брежнев и не захочет выглядеть смешным перед всем миром. К таким, как он, типажам старость и связанные с ней издержки приходят неожиданно – вчера ещё курочек топтал, а сегодня под кровать утку на ночь ставят. Самое время задуматься – кому скипетр передать…
Народ гадает. Одна из наиболее часто упоминаемых фамилий – Шойгу, ну, кто ещё должен управлять этой страной, как не крупный специалист по чрезвычайным ситуациям? Однако из всех публичных политиков первого эшелона российской власти именно Сергей Кужугетович отличается особой молчаливостью. А если не оратор, да ещё с такой должности, как министр обороны, значит, потенциально готовимся к войне. Нужны нашей стране подобные ассоциации? Вряд ли.
Или Александр Дюмин, губернатор не самой богатой Тульской области, быстро выбившийся в лидеры всяких рейтингов. Однако… опять мина, ставить на царство своего бывшего охранника в глазах мировой общественности будет выглядеть полнейшим моветоном… не лучше, чем у Чавеса с Мадурой получилось. О Дмитрии Медведеве даже не вспоминаем, хватит, четыре года покуролесил при сильном премьере.
И так будет с любым кандидатом… кого не возьми. Вот, что значит зачистить политическое поле до зеркальной глади в собственном окружении. Кого народу ни представь, раздастся разочарованный вздох – не… не Путин.
Мой прогноз: Путин будет ещё более осторожным. Если не во внешней политике, то в собственном мачизме, над его забитыми голами в Ночной хоккейной лиге и так уже покатывается вся страна. Отойдут в прошлое полёты со стерхами, глубоководные спуски и пилотирования чем-то смертоносным… разве что прогулки по тайге останутся, да и то за грибами. Мне кажется, ему самому надоела эта роль, как когда-то возрастному Лоуренсу Оливье надоел его бесконечный Гамлет. Или мне только так кажется...?
В этом году в Россию вернулась публичная протестная политика.
Что сие значит? Народ уже не сидит по кухням и не костерит власть в социальных сетях. Народ вышел на улицу. Причём не только гнилая творческая интеллигенция, как было в Москве 7-8 лет назад. В протесте участвуют все социальные группы… даже большая часть молодёжи, не прельстившаяся дуделками от «Молодой гвардии». Опять цоевское «Мы ждём перемен», сыгравшее определённую роль (не решающую) в событиях начала 90-х.
О Шиесе мы вспомним в региональном разделе. Пока об екатеринбургских событиях. Храм, который хотели не туда воткнуть, лет тридцать назад симпатии общества были бы полярные нынешним. Наоборот, снести всё советское, вернуть веру. Теперь и вера надоела… хочется просто гулять. Или просто бузить? Началось с призывов, разлетевшихся по соцсетям, выйти и защитить скверик перед Театром драмы. Вполне себе экологическая акция… народ и вышел с детьми. Выйти не на митинг, так, на прогулку, чтобы никто не прикопался. Что люди и сделали, захватив велосипеды и самокаты, даже стали, как пишут в интернете, «хороводы водить» (ну, не знаю… меня и нетрезвым не заставишь).
А потом начались действия, которые во всём мире принято именовать массовыми беспорядками. Сначала подтянулась полиция, потом ОМОН, но раньше их братва (пусть и слегка фольклорная), желающая церкву. Выступи силовики на стороне хоть кого-то, дальше волна народного гнева могла двинуться по непредсказуемой траектории. Только представьте, с одной стороны вышли родители с детьми, это их место прогулок отбирают. С другой набежали бы богомольные старички-старушки, ведь мешают строить отраду их души. И тех понять можно, и этих (хотя лично я последних с большой натяжкой). Но вот вмешательство в конфликт какой-то там «Академии единоборств» уже пахнет правовым беспределом. Если, конечно, хлопцы-каратисты не имеют в нагрудном кармане нужных удостоверений и официально не наняты охранять тот самый забор. Тут уж извините-подвиньтесь.
В чём причина такой общественной активности по не самому жизненно важному вопросу? С моей точки зрения – народ устал. Устал от однообразия, от одних и тех же лиц, от полузастоя (брежневский стал могильщиком и системы, и империи), от неопределённости – социализм у нас всё-таки или капитализм? Вот и вылилось. Да ещё президент не очень удачно пошутил – «да они там все безбожники». Но стройку, вроде, заморозили, хотя в какой-то момент общественный протест стал явно политическим. Причём однобоко – только свергать.
Никого не посадили, толком не разгоняли, демократия подразумевает некоторые вольности. Это не могло остаться незамеченным и породило некие иллюзии…
27 июля в Москве били москвичей - начало моего летнего материала «Москва бьёт с носка». Москвичи, среди которых немало тех, кто лояльно относится к мэру Собянину, вдруг возмутились современной российской избирательной системой, при которой любого неугодного кандидата можно легко отстранить от выборов (что в этот раз делалось с особым цинизмом).
Были ли в той самоотверженной, по-летнему одетой толпе (в укор истекающему под забралами потом ОМОНу) только жители столицы? Честно говоря, сомневаюсь, на такие тусовки любители съезжаются со всей России, как в перестройку на первые рок-фестивали. Мотивация-то одна – адреналин, хайпануть, побыть в кругу своих. Тамошний расклад достаточно точно описал по моей просьбе бывший архангельский юрист, а ныне житель Москвы Илья Уткин, ставший в столице настоящим «адвокатом протеста»: … революции в Шиесе не делаются, они происходят внутри Садового кольца. Сейчас власть стала играть на грани потому, что пряники заканчиваются, остаются кнуты. Есть ощущение, что приближаемся к точке бифуркации. Но мы точно еще к ней не подошли. Все протестные акции пока и для власти, и для протестующих - ритуал, в котором каждый знает свою границу допустимого. Это не русский бунт. Но игры на грани. Настоящий взрыв может произойти в любой момент, когда протестующие уже будут на улицах и тут будет разыгран вариант с сакральной жертвой с любой из сторон.
Сакральная жертва пока не выбрана, время не пришло. Да и повод нужен серьёзней, чем храм в парке или местные выборы. Выборы в ГосДуму? Тоже слабоваты. Остаются… ох, давайте не будем поминать то лихо, что ожидает нас в 2024-м.
Мой прогноз: Активное протестное движение впало в спячку на зимний период, таковы особенности российского климата. Зато дальше никто ничего не может гарантировать. Смущает одно – у действующий оппозиции один идол, Алексей Навальный. И ничего с ним не делается, даже в кутузку забирают исключительно для роста популярности. Я не имею в виду отравленный зонтик в ногу, как Бандере, но закрыть такого лет на пять не особо сложная задача для российского правосудия. В связи с этим никаких подозрений не возникает?
В этом году власть опять снимала губернаторов.
Закончилось затянувшееся правление мурманской Марины Ковтун, завсегдатая нижних строчек всевозможных рейтингов устойчивости и популярности. По ходу нашёлся тот, кого смогли уговорить занять этот пост (Андрея Чибиса)… или персоны, способные влиять на внутреннюю политику государства, пришли к компромиссу. А вот её сосед по антирейтингам Шолбан Кара-оол сидит себе на тувинском троне и в жирный подбородок не дует. Что значит – надёжная крыша с лампасами министра обороны и талант принимать высоких гостей на природе.
Как вылететь из губернаторского кресла? Легче лёгкого. Наглядный пример – судьба астраханского Морозова, даже не успевшего избавиться от приставки и.о. Сначала Кремль вдруг перестал устраивать Александр Жилкин. Хорошо… не вдруг. В определённый момент губернатор, сидевший на «икорном» регионе с 2004-го года, перестал контролировать экономическую ситуацию. Если кто забыл, Астрахань – это не только осетрина, но ещё и нефть (немного, но есть). И вот из региона последовательно выводят свои офисы «Лукойл» и «Газпром», лишая областной бюджет своих немалых налоговых выплат, затем начинается драчка внутри местных элит. Кто бывал там, тот знает – Астрахань достаточно мафиозная ещё с советских времён, и всё из-за царь-рыбы, чья икра во все времена была твёрдой валютой. Плюс там было что-то не то с выборами, за что губернаторов всегда примерно наказывают (Михальчука вспомните).
Прислали бывшего фсбшника, ясно, что бороться с местной мафией. А он наоборот, стал с ней договариваться о совместном сосуществовании, чуть ли не сам встроился в разработанную предшественником систему сдержек и противовесов. Да ещё от социалки оказался далёк, как от Китая. И Путина не смог удовлетворить во время президентского визита в Ахтубинск. Как итог – Кремль согласовал другого кандидата, проведя его избирательную кампанию по ускоренной программе. Чего осетровая область кажется и не заметила.
Согласование… главный залог политического долголетия для любого главы региона. Осенью страна ожидала традиционных отставок, причём партиями на фоне летних природных катаклизмов и неосторожных высказываний местных царьков в адрес собственных избирателей… и ничего. Но потом всё-таки согласовали…
Из Иркутской области убрали коммуниста Левченко. Понять иногороднему человеку за дело или чистая политика, практически невозможно. Разные люди оценивают одни и те же качества этого руководителя по-разному – то, что одни принимают за обстоятельность, оппоненты называют медлительностью, замешанной на равнодушие. Хотя по показателям область при нём поднималась. Но вот, что странно, коммунисты за своего не вступились, не устроили бучу. Либо у нас так грамотно глушат любую левую информацию, либо Левченко и своим был не в радость.
То, что есть в интернете, наглядно показывает – рейтинг и антирейтинг губернатора-коммуниста у местных избирателей шли ноздря в ноздрю. За 9 месяцев до выборов при наличии административного ресурса не очень-то и сложно переломить ситуацию в свою пользу. Но Левченко предпочитает добровольную отставку. Иркутские политологи утверждают, что он «выбирал между пенсией и тюрьмой». Значит, было за что сажать (как и любого губернатора, не они такие, система способствует), никакой бы Зюганов не помог.
А в Еврейской автономной области еврея сменили на еврея. Ради самого процесса и без особой надежды на улучшение.
Мой прогноз: Вот такая резкая и часто немотивированная смена глав регионов становится настоящим жупелом для избирателя… его приучают голосовать, как Кремль прописал. Дальше будет ещё круче.
Леонид Черток