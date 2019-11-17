Читайте в Итогах уходящего года и прогнозах на будущее (Обзор международных, федеральных и региональных новостей)

Субъективный взгляд главного редактора ИА «RUSNORD» Леонида Чертока на события 2019 года.
Сегодня в Итогах:
- Международные итоги года – Трампу на руку собственный импичмент, Зеленский ещё не развернулся во всю ширь еврейской натуры;
- Федеральные итоги года – Путин всё больше устаёт от амплуа волшебника в прямом эфире, протестная общественность продолжает делать ставку на Навального;
- Региональные итоги года – на губернаторских выборах победит поцелованный в темечко Кремлём, Шиес и Нёнокса навсегда лишили Поморье мечты о туризме.
Читайте об этом здесь: http://rusnord.ru/result/46204-itogi-uhodjaschego-2019-goda-i-prognozy-na-buduschij.html