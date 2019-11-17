Константин Щемелинин: Брежневский и сталинский СССР – два разных ссср

Когда люди говорят об СССР, то забывают, что Советских Союзов фактически было два — СССР сталинский и СССР брежневский.
Тот СССР, который строили большевики во главе с Лениным, — это был СССР сталинского типа, жесткая система, жестокая к своим гражданам, идеологически заряженная, рабовладельческая к колхозникам, а в целом тюремно-палочного типа.
В том СССР, кстати, образование было платным (учебники тоже были платными)! Ленинско-сталинский СССР строился на основе богатейшей Российской империи, поэтому тот Советский Союз легко транжирил созданное не им.
Потом пришла Великая Отечественная война, принесшая колоссальные разрушения, по итогам которой в стране стал ощущаться недостаток мужчин. И вот на основе этого вырос другой СССР, не тот, который задумывался его основателями!
Хрущевско-брежневский СССР был ориентирован на людей: страна перестала был жестокой по отношению к своим гражданам, ушел в прошлое государственный террор, колхозники перестали быть рабами и получили паспорта, а о населении стали заботиться: водку — чтобы не бунтовали, туризм — чтобы гуляли и отдыхали, импортные вещи — чтобы видели, к чему стремиться.
В этом позднем СССР часто смешивалось временное и бесплатное: например, учебники в школах были временными, а не бесплатными; квартиры тоже были временными, и за этим строго следил институт прописки. Только после распада СССР прописка трансформировалась в собственность, которую можно продать, подарить или завещать.
В любой эпохе и в любом государстве было что-то хорошее с точки зрения его граждан, но это не значит, что надо пытаться восстановить прошлое. Те, кто ностальгирует по СССР, не жили в настоящем, сталинском СССР (и вряд ли захотят жить в нем), а восхищаются отрывочными положительными моментами обычно из брежневского СССР, забывая о том, что СССР нет, ибо это государство оказалось нежизнеспособным с точки зрения истории.
Константин Щемелинин, крымский писатель