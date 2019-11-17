«Заставим Родину любить!». Оппозиционера наказали армейской службой в Архангельской области

Региональные СМИ уже сообщали об этом методе политического перевоспитания – соратника Навального Руслана Шаведдинова представители силовых структур захватили в его московской квартире, в срочном порядке переправили в Архангельск, а оттуда… в воинскую часть на Новую землю, территориально входящую в состав Архангельской области.
Как сообщают его друзья и соратники по борьбе, там Руслан находится под постоянным наблюдением - -«Его не держат взаперти, но к нему приставлен человек, который находится с ним буквально каждую секунду. Спит Руслан, ест или идёт в туалет - человек находится рядом и наблюдает». Там же его лишили и связи с внешним миром – отобрали мобильный телефон.
Впрочем, и проводы несогласного на действительную военную службу, «радостное событие для любого российского гражданина, достигшего призывного возраста» (из наглядной агитации), больше напоминали арест пропагандиста - силовики взломали дверь в его квартиру, откуда вынесли часть техники, в том числе телевизор.
Наблюдатели, не испытывающие большой симпатии к команде Навального, тем не менее считают, что подобные методы окончательно отвратят молодёжь от армейской службы уничтожал последние остатки патриотизма. Ведь подобные методы воздействия уже применялись в советской истории в отношении неформальной молодежи и диссидентов… и чем дело кончилось?