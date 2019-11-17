Тот, кто шагал впереди. Вспоминая Егора Гайдара

На минувшей неделе исполнилось ровно 10 лет, как ушёл Егор Гайдар. Не из правительства, это он сделал намного раньше и не по своей воли. Из жизни.
До самой смерти, без малого 17 лет, он слышал в свой адрес в основном проклятья. И от сторонников реставрации советского строя (со всеми его «прелестями»), и, самое горькое, от своих же братков-либералов, считавших, что «всё можно было сделать не так». А как? Кто знал путь выхода из той экономической пустыни, куда в течении 70-ти лет заводили свой народ большевики?!
Претензии от музыкального критика (ни разу не коммуниста) Артемия Троицкого: Я, естественно, имею в виду экономические реформы и пресловутую «шоковую терапию». Которая, для начала, была проведена очевидно бездарно: шоковое воздействие зашкаливало, а терапевтический эффект был минимален. (В других пост-соц странах, не обладавших и тысячной частью экономического потенциала и природных ресурсов РФ, аналогичный сеанс прошёл несравненно честнее и с лучшим результатом). Перед этим Тёма, конечно, не удержался, и для общего настроя упомянул, что когда-то Егор Тимурович редактировал журнал «Коммунист», а умер предположительно от пьянства (последнее «рок-герой» считает положительным моментом любой биографии).
Насчёт пост-соц стран Троицкий или ошибается, или лукавит. Я уже не раз приводил пример Польши, очень трудно выходившей из социализма. Мои тамошние родственники рассказывали, как в течении пары лет зарплату выдавали… ежедневно. И отпускали людей с работы, чтобы панове успели хоть что-то купить на стремительно дешевеющий злотый. Как жильцы одного подъезда кооперировались и сообща готовили ужин – кто-то достал макароны, кто-то кетчуп, а кто-то хлеб. Про СОВЕРШЕННО пустые полки магазинов. Вот, что такое «шоковая терапия». Да, они из неё быстро вышли. Но ведь и страну не сравнить по размерам с Россией. А ещё практически у каждой польской семьи кто-то жил и работал на Западе, из ПНР всегда было проще выехать, чем из СССР. Плюс в их варианте социализма оставались зачатки рыночной экономики – частные магазины, такси, фермерские хозяйства. И, главное, народ жил в осознании, что находится под неагрессивной оккупацией, и это когда-нибудь должно закончится. То есть, морально были готовы к переменам.
Теперь вспомним, какую страну получил исполняющий обязанности премьер-министра Егор Гайдар в начале 1992 года. Какие-то свободы начались раньше, в горбачёвскую перестройку – свобода печати (и миллионные тиражи газет), «полочные» фильмы, возможность увидеть мир (хотя бы частные поездки к родственникам), настоящие дебаты в парламенте, а не всеобщий одобрям-с. С едой и вещами проблема только усугублялась, ещё шутили – «чирикать разрешили, теперь бы что-нибудь поклевать». Хорошо помню ночь с 90-го на 91-й, когда на нашем новогоднем столе в Москве в качестве горячего блюда были поданы шампиньоны в сметане, мяса и птицы не было даже на рынках, разве такое забудешь? А также о чуде, которое произошло сразу после прихода Гайдара во власть. Пусть оно, это чудо, было отчасти карикатурным, тушёнкой и домашней колбасой стали торговать у постамента памятника Пушкину, а в коммерческих ларьках водка соседствовала с обувью фирмы «Salamandra», которую раньше можно было купить только за чеки Внешпосылторга. Значит, всё где-то было, просто не хватало фокусника, который бы извлек дефицит из своего цилиндра. Вот фокусник и появился. Точнее, взял на себя ответственность.
Помните – «Гайдар шагает впереди!»? (Пахмутова – Добронравов)
К этому моменту в стране параллельно существовали две экономические системы – планово-государственная и рыночная. Что, естественно, порождало то, что сейчас принято называть коррупцией – брали из первой и передавали во вторую, где уже действовали совсем другие цены, настоящая мечта «красных» директоров в условиях тотального дефицита. То есть, необходимо было выбрать одно из двух, понимая, что огромная людская масса, причём агрессивная (что наглядно доказал 93-й), будет недовольна.
У Гайдара хватило мужества (без всяких кавычек). Хотя, казалось, откуда? Внешне – увалень, который провёл почти парниковое детство на Кубе, где папа-Тимур принимал у себя в гостях Кастро и Че Гевару. Боялся он американского вторжения? Не думаю… в семь лет мы все Мальчиши-Кибальчиши. Почему работал в «Коммунисте»? А какой выбор был у экономиста, защитившего диссертацию по внедрению хозрасчёта в той советской системе? В «Коммунисте» хотя бы прилично платили и меньше внимание цензоров.
Сейчас можно сколько угодно философствовать на тему – что было бы, если Россия пошла по китайскому варианту, совместив рыночную экономику с монополией на идеологию. Ничего бы такого не было, мы абсолютно разные по ментальности, как бы кто не рассказывал сказки про восточную сущность России. Разве жители Владивостока похожи на жителей Пекина или Пхеньяна? То-то и оно…
Касаемо политики. В 93-м за гайдаровский «Выбор России» проголосовали 15 % избирателей, а за коммунистов только 12%. Пусть там и была очень опасная тенденция в виде победы Жириновского, но отнесём её за счет подросткового инфантилизма граждан «новой России» - «Вась, голосуем за клоуна, вот хохма будет!». Получается, наш народ тогда очень не хотел возврата к стратегии распределения, понимая, что она напрямую связана с голодом. Сегодня, видимо, успокоились, и правильно. Только это заслуга всё того же Егора.
Есть мнение, что экономист не должен заниматься политикой. Но только не в той ситуации. Непонятно откуда появившиеся продукты, причём сначала на ящиках, а потом уже на прилавках, не решали глобальной проблемы насыщения товарного рынка, искалеченного за годы советизма мобилизационной экономикой. А тут ещё и Советский Союз рухнул в одночасье (неожиданность для многих, даже для автора этих строк – с армии был уверен, что это неизбежно, но, чтобы так быстро!). Вот оценка той ситуации от тогдашнего министра торговли Станислава Анисимова, напрямую отвечавшего за наполняемость магазинов - «Украина перестала поставлять продовольствие. Белоруссия перестала поставлять. Все перестали… Другие регионы, Кавказ и Средняя Азия, не очень-то хотели менять продовольствие, допустим, на какие-то крупногабаритные машины. Или танки…». Страна, где пустой холодильник в итоге победил коммунистическую идеология, приближалась к патовой ситуации. И кто, как не Гайдар, берёт на себя ответственность?
Маленькое уточнение: деньги у населения отобрало до него вполне себе красное правительство, что потом учудило августовский путч. Да, бешенная инфляция… но мировая история не знала других рецептов, через такое прошли многие страны. Или вернуть всё назад и окончательно закрыться в собственных границах, ощетинившись оставшимися на вооружении ракетами и дулами танков, за рычагами которых сидели бы голодные механики-водители. Как вам такой Апокалипсис?
Да, внешности Егор Тимурович был небоевой, типичный «ботан» в современном русском новоязе. Но ведь сын и внук военных, причём нерядовых не только по званиям. Уже отставленный из правительства, он ещё раз взял на себя серьёзную ответственность - в октябре 93-го набрался смелости позвать народ выйти на улицу для противостояния с взбунтовавшимися. Многие уже тогда назвали это провокацией, компания модных телеведущих даже оторвалась от праздничного стола и, сыто рыгая, пошла на единственный работающий в ту ночь телеканал отговаривать зрителей вмешиваться в «естественный ход исторического процесса». Да ни черта подобного! Намного опаснее и трагичнее было применение регулярной армии, которой в подобной ситуации более престало разнимать дерущихся. А уж домыслы о том, что таким образом Гайдар пытался спасти свою жизнь, полная чушь. В случае победы сторонников Верховного Совета он по любому становился смертником, но не бежал спасаться в американское посольство, как пытались сделать Руцкой с Хасбулатовым. Ельцина можно было уговорить простить проигравших. Этих – нельзя.
Дальше – годы оскорблений в свой адрес, демонизация от тех, кто совсем не разбирается в экономике, доставалось ему за всех соратников-реформаторов, разве что Чубайса не переплюнул. И ушёл тихо, за написанием главы к очередной книге.
Земля пухом! Говорю это от души.
Леонид Черток