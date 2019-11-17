«Сделал два хода… и уехал». Отчет о поездке Анатолия Карпова в Архангельск

Дмитрий Юрков, депутат Государственной Думы, сопровождающий чемпиона:
«Прославленный чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов провел сеанс одновременной игры с юными любителями шахмат, встретился с губернатором Игорем Орловым, ректором САФУ Еленой Кудряшовой, побывал на государственном телевидении.
Во время встречи Игорь Орлов отметил, что для миллионов людей Анатолий Карпов – символ борьбы, патриотизма, прославления своей страны.
Развитию шахмат, приобщению детей и молодежи к этому интеллектуальному виду спорта сегодня придается важное значение. В результате большой совместной работы нам удалось вывести изучение и занятия шахматами на государственный уровень. Минпросвещения РФ решило сделать шахматы обязательным школьным предметом.
Доказано специалистами, что интеллект детей, играющих в эту игру, на 35-40% выше, чем у неиграющих сверстников. А то, что даже самые маленькие дети могут с успехом осваивать шахматы. Это как раз и подтверждает пример Анатолия Карпова – он научился играть в них в четыре года.
Несмотря на то, что все решения приняты, процесс внедрения славных шахматных традиций тормозится, так как не хватает преподавателей и тренеров. Однако, благодаря настоящим подвижникам этот вид спорта будет набирать обороты и станет для многих детей спортивной судьбой.
Я верю, что визит Анатолия Карпова в Архангельск поможет этому».
Сторонний наблюдатель:
«Народу в САФУ набилось - не протиснуться. А Карпов сделал два хода, и уехал. Мероприятие было ради галочки?».
Еще реплики:
«Лучше бы пригласить Гарри!!!!» (Каспарова). «В наручниках фигуры двигать неудобно».