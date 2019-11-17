Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

«Сделал два хода… и уехал». Отчет о поездке Анатолия Карпова в Архангельск

Дмитрий Юрков, депутат Государственной Думы, сопровождающий чемпиона:

 «Прославленный чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов провел сеанс одновременной игры с юными любителями шахмат, встретился с губернатором Игорем Орловым, ректором САФУ Еленой Кудряшовой, побывал на государственном телевидении.
Во время встречи Игорь Орлов отметил, что для миллионов людей Анатолий Карпов – символ борьбы, патриотизма, прославления своей страны.
Развитию шахмат, приобщению детей и молодежи к этому интеллектуальному виду спорта сегодня придается важное значение. В результате большой совместной работы нам удалось вывести изучение и занятия шахматами на государственный уровень. Минпросвещения РФ решило сделать шахматы обязательным школьным предметом.
Доказано специалистами, что интеллект детей, играющих в эту игру, на 35-40% выше, чем у неиграющих сверстников. А то, что даже самые маленькие дети могут с успехом осваивать шахматы. Это как раз и подтверждает пример Анатолия Карпова – он научился играть в них в четыре года.
Несмотря на то, что все решения приняты, процесс внедрения славных шахматных традиций тормозится, так как не хватает преподавателей и тренеров. Однако, благодаря настоящим подвижникам этот вид спорта будет набирать обороты и станет для многих детей спортивной судьбой.
Я верю, что визит Анатолия Карпова в Архангельск поможет этому».

Сторонний наблюдатель:

«Народу в САФУ набилось - не протиснуться. А Карпов сделал два хода, и уехал. Мероприятие было ради галочки?».

Еще реплики:

«Лучше бы пригласить Гарри!!!!» (Каспарова). «В наручниках фигуры двигать неудобно».

21 декабрь 07:15 | : Политика / Будни

Главные новости


Пух раздора: Представитель WWF в Ненецком округе «задним счетом» устраняет конкурентов
Расходы Архангельска: Депутаты внесли свои коррективы в бюджет города
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Декабрь 2019 (179)
Ноябрь 2019 (256)
Октябрь 2019 (292)
Сентябрь 2019 (269)
Август 2019 (241)
Июль 2019 (251)

Деньги


все материалы
«    Декабрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20