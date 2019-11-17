Депутат ГосДумы привез в Архангельск чемпиона мира

Известный бильярдист, представляющий в российском парламенте Архангельскую область, везет в родной город легенду отечественных шахмат Анатолия Карпова.
Об этом Дмитрий Юрков лично рассказал на своих страничках в социальных сетях.
Чем будет заниматься чемпион в столице Поморья? Естественно, играть. Анатолий Карпов проведет сеанс одновременной игры с учащимися ДЮСШ №5 имени Я.Г. Карбасникова. Спортивное учебное заведение как раз отмечает свой юбилей.
И вообще, город традиционно испытывает нехватку знаменитых людей на своих улицах и даже комплексует по этому поводу.
Лишь бы снег снова не повалил…
Анатолий Карпов - двенадцатый чемпион мира по шахматам (1975—1985), международный гроссмейстер (1970), заслуженный мастер спорта СССР (1974), а также обладатель девяти шахматных Оскаров.