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Депутат ГосДумы привез в Архангельск чемпиона мира

Известный бильярдист, представляющий в российском парламенте Архангельскую область, везет в родной город легенду отечественных шахмат Анатолия Карпова.

Об этом Дмитрий Юрков лично рассказал на своих страничках в социальных сетях.

Чем будет заниматься чемпион в столице Поморья? Естественно, играть. Анатолий Карпов проведет сеанс одновременной игры с учащимися ДЮСШ №5 имени Я.Г. Карбасникова. Спортивное учебное заведение как раз отмечает свой юбилей.

И вообще, город традиционно испытывает нехватку знаменитых людей на своих улицах и даже комплексует по этому поводу.

Лишь бы снег снова не повалил…

Анатолий Карпов - двенадцатый чемпион мира по шахматам (1975—1985), международный гроссмейстер (1970), заслуженный мастер спорта СССР (1974), а также обладатель девяти шахматных Оскаров.

 

20 декабрь 13:19 | : Политика

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