Олег Черненко (АрхГорДума): Президент не услышал северян

Вице-спикер Архангельской городской Думы Олег Черненко, представляющий межфракционную депутатскую группа «Майская горка» считает, что в пресс-конференциях главы государства становится с каждым годом все больше формализма, а славословия в его адрес затмевают действительно важные вопросы от независимых изданий:
- Пятнадцатая пресс-конференция президента Путина закончилась спустя 4,5 часа и произвела неоднозначное впечатление. На мероприятие аккредитовали 1895 журналистов: больше, чем в прошлом году, а неудобных вопросов стало меньше.
Первые два с половиной часа пресс-конференции – формальные темы скорее культурно-просветительского характера, которые выгодно оттеняли познания главы государства в истории, спорте и политике. В частности, о «санкциях» агентства ВАДА, о параде к 75-летию победы в Великой Отечественной войны, об отношениях с Украиной, о Рамзане Кадырове, о сотрудничестве Китая и России, о возможном импичменте Трампа и даже о климатических изменениях. Право слова предоставлялось чаще федеральным журналистам, самый «острый» вопрос от которых следующий: «Вы 20 лет у руля власти. Есть ли в России политическая конкуренция?»
Продемонстрирована «толерантность» к зарубежным журналистам, которые пытались обсудить внешнеполитические отношения России. Неудивительно, что на подобную подборку вопросов и ответы следовали типичные – по чиновничьи обтекаемые.
Единственный «раскольник», взявший слово без микрофона и выкрикнувший вопрос о мусорной реформе из первого ряда, был из Ленобласти. Журналист сетовал, что весь мусор с Петербурга свозится в Ленобласть и под окнами домов растут свалки. Президент ответил, что отрасль по переработке ТКО государство создает с нуля. При этом не хватает диалога с гражданами и прозрачности системы для народа. В зале присутствовал с плакатом «Когда будет ответ по Шиесу» и журналист с Архангельска, но табличку в очередной раз проигнорировали. Как и многие другие, намекавшие на проблемную тематику обсуждений: «Приморье без учителей», «SoS», «Сохнем без воды».
Зато в свой адрес президент услышал много комплиментов и приглашений на различные мероприятия. В нашей стране больше говорить, видимо, не о чем.
Обратил внимание на вопрос про отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко, который в представлении местной журналистки был эффективным управленцем. Президент ответил, что не сразу принимал решение об увольнении, учитывал многие показатели и цифры, а решающим фактором стали слова народа: «пришлите нам других людей!». Интересно, северян когда-нибудь уже услышат?
После 4,5 часов конференции выяснили, что нужно повышать демографию, вкладывать средства в медицину (кстати, 550 млрд уже направлено, по словам президента, в здравоохранение),что эффективно реализованы нацпроекты. Также в России огромное количество памятников и государственных праздников, требующих внимания главы государства. И в финале пьесы позитивный аккорд: пенсионная индексация после 2024 года продолжится, права ветеранов на достойное жилье, ущемленные в некоторых регионах, будут восстановлены.
Кстати, в этом году под запретом оказались большие плакаты для привлечения внимания, которые "мешают" фотографам и операторам. Возможно, поэтому многие важные вопросы остались незамеченными…