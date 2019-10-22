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Мандрыкин – кандидат в губернаторы, или северодвинский риэлтер решил заработать на протесте?

Когда-то гендиректор северодвинского агентства недвижимости (посреднические услуги) «Вариант» Олег Мандрыкин с большим пиететом относился к главному застройщику Архангельской области.

Вот только один из его пассажей: «Мне очень нравится, что такая серьезная компания как „Аквилон-Инвест“ реализует столь масштабные и долгосрочные проекты по строительству жилья в Северодвинске. Это современные, энергоэффективные дома, с квартирами на любой вкус, в привлекательных районах города, доступные по цене».

А как было не относится, если он продал продукцию «Аквилон Инвеста» на немаленькую сумму в 185.7 млн рублей, естественно, получая с каждой сделки свою маржу?

Но потом что-то пошло не так. Впрочем, не трудно догадаться, что, Мандрыкин решил заработать политические очки на протестном движении. И понеслась…

Наши коллеги по Ассоциации «Вольное дело» из ИА «Эхо севера» провели собственный журналистский анализ произошедшим переменам. Вот их выводы:

…желая хоть чем-то подпитать угасающий в Северодвинске «протестник», Мандрыкин и Ко стали судорожно искать нового врага, на которого можно двинуть хайпанутых сограждан. И решили на этот раз протестовать против строительства нового детсада и парка на берегу озера Театральное.

20 лет Мандрыкин торговал квартирами и не обращал внимание на грандиозный бардак, творящийся в самом центре своего города. На пустыре среди помойки и срача паслись стаи бродячих собак, пьянствовали бомжи, случались массовые драки, и даже нашли труп.

Филиал городской свалки Мандрыкина не беспокоил. Пока не нашлись те, кто решил облагородить эту часть Северодвинска.

Явно копируя Навального в своём пафосном обращении, Мандрыкин сознательно вводит доверчивых пользователей соцсетей в заблуждение и распространяет сомнительную информацию.

  1. Земельный участок 9,5 га предоставляется не бесплатно (как утверждает Мандрыкин), а в аренду. Никаких льгот по «бесплатной» аренде на 5 лет нет.
  2. Мандрыкин вводит в заблуждение людей, говоря, что ВЕСЬ участок отдаётся под застройку. Из общей площади участка 3 га выделяется для создания общедоступной многофункциональной рекреационной зоны на берегу озера Театральное. За счёт инвестора она станет современным городским общественным пространством, предназначенным для разнообразного досуга с учётом потребностей всех жителей Северодвинска. На участке площадью более 1 га инвестор за свой счёт построит детский сад на 280 мест, с обустроенной прилегающей территорией. Участки построенного детсада вместе с его зданием и благоустроенной парковой рекреационной зоны, будут отмежеваны отдельно и останутся в муниципальной собственности.
  3. Сомнительным является утверждение Мандрыкина о высокой плотности застройки. По действующему в Северодвинске нормативу коэффициент застройки территории предназначенной для размещения жилья равен 30% и сами дома займут примерно 1,8 га, остальное отводится под благоустройство, то есть у каждого дома будет своя детская площадка, зона отдыха, озеленение.
    Таким образом, земельный участок включает: парк — 3 гектара; детсад 1 — гектар; 8 домов — 1,8 гектара; Благоустройство и озеленение во дворах — 3,7 гектара.
    Дома занимают менее 20% площади участка.
  4. Домов будет 8 (а не 13, как утверждает Мандрыкин). Для каждого предусмотрен большой подземный паркинг, наземная гостевая автомобильная парковка и обустройство дворовой территории, которая остается также общедоступной для горожан, как и, собственно, парк у берега озера.
  5. Сомнительными является утверждение о том, что мнение горожан не учитывают. Для инвестора очень важно максимально учесть все предложения и пожелания горожан, получить от них «обратную связь». «Аквилон Инвест» готов собрать все пожелания горожан по обустройству рекреационной зоны, чтобы на их основе разработать техническое задание для открытого конкурса по проектированию. В нём смогут участвовать архитекторы, проектировщики, специалисты по ландшафтному дизайну из Северодвинска. В итоговом обсуждении и выборе победителя обязательно примут участие депутаты горсовета Северодвинска и представители общественности.
  6. Недостоверным является утверждение, что 87 процентов ГОРОЖАН проголосовали за парк. В голосовании на странице в группе ВК приняло участие 2416 человек, о есть 1,3% всех жителей города. Получается, что реально проголосовало за парк 1% населения. При этом парк на данному участке предусмотрен проектом.

То есть, получается, что Мандыркин перепутал понятия ВСЕ ГОРОЖАНЕ и УЧАСТНИКИ ОПРОСА

  1. Недостоверным является утверждение о том, что сначала будет построено жильё, а парк и детсад — только через 7 лет. График реализации проекта:

Завершение строительства парка — 2023 год;
Передача городу детсада — 2024;
Сдача жилого комплекса — 2027 год.

Только после безвозмездной передачи благоустроенного парка и детсада в собственность муниципалитета, застройщик сможет завершить строительство жилого комплекса.

  1. 8. Сомнительными являются утверждения о стоимости участка. Во-первых, это не рыночная стоимость, а кадастровая. Во-вторых, с 1.01.2020 она составит 273 млн рублей. Проект является социальным, поскольку инвестор вкладывает в городские объекты почти в два раза больше средств, чем кадастровая стоимость территории, получаемой для строительства домов (273:2=136,5 млн рублей — 230-250 млн рублей инвестор вкладывает в детсад и парк). Помимо арендных платежей, муниципалитет получит затем дополнительные доходы от земельного налога и налога на имущество. Кроме того, компания-застройщик зарегистрирована в Северодвинске и платит налоги в горбюджет. Будут привлечены местные подрядчики и кадры, ряд материалов и конструкций закажут на местных предприятиях, в том числе на Северодвинском заводе строительных материалов.

Что это – безудержный самопиар на уровне дешевого хайпа, и мы можем в скором времени увидеть фамилию «правдоруба» Мандрыкина в списках кандидатов на губернаторский пост? Возможно… но совсем не обязательно. Всё вышеизложенное вполне может оказаться коммерческим ходом – раскрутить «Аквилон Инвест» на дополнительные проценты в свой адрес с продажи новых в будущем жилом комплексе, который он сейчас так старательно парафинит.

И это еще один штрих к общему портрету протестного движения в регионе…

14 декабрь 09:20 | : Политика / Экономика / Скандалы

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