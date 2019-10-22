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Москвичи любили Лужкова. За деньги

По данным социологического опроса, проведённого в декабре 2019 года независимым исследовательским агентством ZOOM MARKET, 78% жителей столицы высоко оценили заслуги Юрия Михайловича Лужкова.

Москвичей просили вспомнить, какие ассоциации у них вызывает  время «правления» Лужкова: строительство МКАДа, социальные доплаты наименее защищенным группам населения, свобода малого предпринимательства, точечная застройка, обилие наружной рекламы, строительство Москва-Сити и социальная ипотека. 

Андрей Штыров, коммерческий директор агентства, отметил, что Юрий Михайлович Лужков был политиком огромного масштаба, и в сложное для страны время сделал для Москвы максимум из того, что было возможно, обозначив правильный вектор развития города, по которому Москва развивается до сих пор.

Анализ деятельности Лужкова на посту мэра Москвы читайте в ближайшем выпуске Итогов недели. 

12 декабрь 07:44 | : Политика

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