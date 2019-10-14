Олег Черненко: Мэру хватит и двух сроков

Вице-спикер Архангельской городской Думы Олег Черненко, представляющий межфракционную депутатскую группу «Майская горка», полагает, что и главам администраций МО (не только губернаторам и президентам) вполне хватит двух сроков в исполнительной власти… дальше они начинают портится. Тоже самое относится к спикеру городского парламента и его замам, работающим на постоянной основе (т.е. за зарплату).
- В связи с представлением прокуратуры, выявившей несоответствие отдельных положений Устава муниципального образования «Город Архангельск», в Гордуме создана рабочая группа для устранения нарушений. Первое заседание состоится 17 декабря, заодно будут рассматриваться и другие предложения по изменению в Устав. До этого времени желающие видоизменить Устав города могут внести на рассмотрение рабочей группы собственные инициативы.
Одно из моих предложений - ограничить сроки полномочий (не более 2 сроков подряд) выборных должностей на постоянной основе (то есть на зарплате), а это Глава города, председатель Гордумы и два депутата. Думаю, что и на местном уровне необходимо провести «преобразования» по аналогии с нормами, которые, к примеру, Конституция предписывает для Президента.
С соответствующим письмом парламентарий обратился к председателю АрхГорДумы Валентине Сыровой, в котором содержатся конкретные предложения по изменению Устава МО «Город Архангельск».