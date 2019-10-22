Игорь Скубенко: В народ!

Глава Северодвинска проверил качество уборки и содержания территорий, расположенных в районе школы № 28, а также по итогам выезда провел встречу с жителями.
В рабочей поездке Игоря Скубенко сопровождали его заместитель по городскому хозяйству Ольга Ковальчук, председатель комитета ЖКХ, транспорта и связи Михаил Тарасов, председатель Совета депутатов Михаил Старожилов, депутаты Нина Андриевская и Николай Трухин. К представителям муниципальной власти также присоединился руководитель управляющей компании «ЖКХ-Норд».
Во время объезда территории глава города обратил внимание на состояние контейнерной площадки рядом с домом на проспекте Победы, 8.
- Здесь возникла проблемная точка: переполнение контейнеров возникает по причине того, что жители домов, обслуживаемых одной управляющей компанией, пользуются площадкой, находящейся в зоне ответственности другой организации. Эти моменты нам надо регулировать на стадии возникновения конфликта, иначе потом договориться будет сложнее, -подчеркнул Игорь Скубенко.
Приняли решение организовать встречу представителей двух управляющих компаний, занимающихся содержанием близлежащих домов. Комитет ЖКХ, транспорта и связи получил соответствующее распоряжение, а руководитель органа взял вопрос под личный контроль.
В ходе объезда глава Северодвинска также побывал на участке строящейся дороги на проспекте Морском.
Подрядчик достаточно серьёзно подошел к организации работы: в выходные дни на объекте трудилась целая бригада.
- Строители своё дело знают и уверенно движутся к финишу, - отметил Игорь Скубенко.
На встрече с горожанами были затронуты темы, касающиеся реализации реформы системы обращения с ТКО, содержания детских площадок, обеспечения доступной и безопасной для всех горожан среды.
Так, жительница дома на улице Героев Североморцев, 8 пожаловалась на отсутствие пешеходных переходов, по которым можно было бы пересечь проспект Победы, двигаясь в сторону её дома. В ответ на обращение глава администрации пообещал вынести на рассмотрение межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения предложение по организации пешеходного перехода на данном участке. Также был поднят вопрос о безопасности подходных маршрутов к путепроводу на проспекте Труда. Мнение граждан по этой и другим темам было услышано, а поручения даны соответствующим подразделениям.
Отметим, что общение главы Северодвинска с горожанами по итогам осмотра территорий проводятся регулярно. Место и дата следующей встречи будут объявлены позже на сайте администрации Северодвинска и в официальной группе «ВКонтакте».
(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)