Жесть: В Архангельске штрафуют за публичное исполнение государственного гимна России

Абсурдный с точки зрения нормальной человеческой логики приговор в отношении организатора митинга на пл. Терехина Вешкурцовой Анны вынесла судья Соломбальского районного суда Инна Уткина.
- Признать Вешкурцеву Анну Васильевну виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 17.10 КоАП РФ, и назначить ей административное наказание в виде административного штрафа в размере 2 000 рублей.
К сему приложено пояснение – где и при каких обстоятельствах приличествует исполнять гимн такого строгого государства, как Россия:
- …государственный гимн Российской Федерации исполняется при вступлении в должность Президента Российской Федерации - после принесения им присяги; при вступлении в должность руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации, руководителей органов местного самоуправления; при открытии и закрытии заседаний Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и сессий Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации; во время официальной церемонии подъема Государственного флага Российской Федерации и других официальных церемоний; во время церемоний встреч и проводов посещающих Российскую Федерацию с официальными визитами глав иностранных государств, глав правительств иностранных государств, официальных представителей иностранных государств, а также глав межгосударственных и межправительственных организаций - в соответствии с дипломатическим протоколом; во время проведения воинских ритуалов - в соответствии с общевоинскими уставами Вооруженных Сил Российской Федерации; при открытии памятников и памятных знаков, установленных по решению государственных органов и органов местного самоуправления; при открытии и закрытии торжественных собраний, посвященных государственным и муниципальным праздникам; в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях независимо от форм собственности - перед первым уроком (занятием) в день начала нового учебного года, а также во время проводимых указанными образовательными организациями торжественных мероприятий, посвященных государственным и муниципальным праздникам.
Исполнение же гимна страны во время проведения протестного мероприятия суд расценил как «надругательство» (статьи 17.10 КоАП РФ). Над святым.
Наблюдатели предупреждают особо впечатлительных граждан выбросить из своего песенного репертуара «Гимн России» (сл. Сергея Михалкова)… иначе можно налететь на штраф до 3 000 рублей (для физических не должностных лиц).
Они же вспоминают известную русскую поговорку про «заставь дурака богу молиться…».