Кремль: «Вы никогда не узнаете правду о трагедии в Нёноксе»

Об этом конкретно заявил такой авторитетный представитель Кремля, как пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ссылаясь на военную тайну.
- Речь идет об испытании новых систем вооружения. Поэтому, конечно, расследования, которые могут осуществляться и осуществляются в этой связи, ни коим образом не могут быть публичны.
Напомним, при взрыве на морском полигоне под Северодвинском 8 августа текущего года погибли 5 гражданских сотрудников госкорпорации «Росатом» (награждены орденами Мужества посмертно) и двое военных.
Количество пострадавших при взрыве, получивших высокую дозу радиоактивного излучения, так же не разглашается.
То, что испытывали в тот злосчастный день, является объектом сплетен и пересудов.