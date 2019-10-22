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Кремль: «Вы никогда не узнаете правду о трагедии в Нёноксе»

Об этом конкретно заявил такой авторитетный представитель Кремля, как пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ссылаясь на военную тайну.

- Речь идет об испытании новых систем вооружения. Поэтому, конечно, расследования, которые могут осуществляться и осуществляются в этой связи, ни коим образом не могут быть публичны.

Напомним, при взрыве на морском полигоне под Северодвинском 8 августа текущего года погибли 5 гражданских сотрудников госкорпорации «Росатом» (награждены орденами Мужества посмертно) и двое военных.

Количество пострадавших при взрыве, получивших высокую дозу радиоактивного излучения, так же не разглашается.

То, что испытывали в тот злосчастный день, является объектом сплетен и пересудов.

25 ноябрь 11:59 | : Политика / Происшествия

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