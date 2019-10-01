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Читайте в Итогах недели от 17 ноября 2019 года (Обзор международных, федеральных и региональных новостей)

Субъективный взгляд главного редактора ИА «RUSNORD» Леонида Чертока на события минувшей недели

Сегодня в Итогах:

- Аморальный Моралес – бывший боливийский лидер подсадил экономику родной страны на кокаин;

- Петербуржские страсти – кровавый «Наполеон»-Соколов не обязательно сумасшедший… он просто избалованный;

- «ЭкоИнтегратор» тревоги нашей – новый мусорный оператор вызывает ассоциации с конторой «Рога и копыта».

Читайте об этом здесь: http://rusnord.ru/result/45843-itogi-nedeli-s-11-po-17-nojabrja-2019-goda.html  

17 ноябрь 07:23 | : Политика / Экономика / Скандалы

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