Читайте в Итогах недели от 17 ноября 2019 года (Обзор международных, федеральных и региональных новостей)

Субъективный взгляд главного редактора ИА «RUSNORD» Леонида Чертока на события минувшей недели
Сегодня в Итогах:
- Аморальный Моралес – бывший боливийский лидер подсадил экономику родной страны на кокаин;
- Петербуржские страсти – кровавый «Наполеон»-Соколов не обязательно сумасшедший… он просто избалованный;
- «ЭкоИнтегратор» тревоги нашей – новый мусорный оператор вызывает ассоциации с конторой «Рога и копыта».
Читайте об этом здесь: http://rusnord.ru/result/45843-itogi-nedeli-s-11-po-17-nojabrja-2019-goda.html