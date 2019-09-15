Константин Щемелинин: Воин, жрец и торговец – три кита, на которых стоит государство

Любое государство должно иметь три твердые опоры: воина, жреца и торговца.
Воин — это защита, верность своему слову, честь и готовность умереть.
Жрец — это идея, отличия данного государства от других и связь прошлого с будущим.
Торговец — это деньги, экономика и благосостояние.
Все нормально существующие государства имеют твердыми все три опоры.
Возьмем США: воин — это голливудские боевики и контрактная армия, жрец — это демократия и либерализм, торговец — это ФРС, банки и корпорации.
Возьмем Китай: воин — это ушу и история Китая, жрец — это коммунистическая идеология с рыночными принципами, торговец — это китайский экспорт.
Возьмем Российскую Империю: воин — это дворянство и рекруты, жрец — это православие, торговец — это купцы.
А теперь посмотрим на слабые страны.
СССР: воин — это Красная Армия, жрец — это коммунистическая идеология, торговец — нет такого! У Советского Союза было две мощные опоры, а третьей не было вообще — вот и не стало СССР в мире!
Украина: воин — это слабая армия, жрец — это национализм, либерализм и антиРоссия, торговец — нет такого. У нынешней Украины три слабые опоры, а значит, у такой Украины нет будущего.
Теперь подробно о нынешней России:
Как видно, у нынешней России одна мощная опора и две слабые. Пока Россия не укрепит две свои слабые опоры, она будет слабой, а когда укрепит — станет сильной.
Константин Щемелинин, крымский писатель