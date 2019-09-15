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Константин Щемелинин: Воин, жрец и торговец – три кита, на которых стоит государство

Любое государство должно иметь три твердые опоры: воина, жреца и торговца. 

Воин — это защита, верность своему слову, честь и готовность умереть. 

Жрец — это идея, отличия данного государства от других и связь прошлого с будущим. 

Торговец — это деньги, экономика и благосостояние. 

Все нормально существующие государства имеют твердыми все три опоры. 

Возьмем США: воин — это голливудские боевики и контрактная армия, жрец — это демократия и либерализм, торговец — это ФРС, банки и корпорации. 

Возьмем Китай: воин — это ушу и история Китая, жрец — это коммунистическая идеология с рыночными принципами, торговец — это китайский экспорт. 

Возьмем Российскую Империю: воин — это дворянство и рекруты, жрец — это православие, торговец — это купцы. 

А теперь посмотрим на слабые страны. 

СССР: воин — это Красная Армия, жрец — это коммунистическая идеология, торговец — нет такого! У Советского Союза было две мощные опоры, а третьей не было вообще — вот и не стало СССР в мире! 

Украина: воин — это слабая армия, жрец — это национализм, либерализм и антиРоссия, торговец — нет такого. У нынешней Украины три слабые опоры, а значит, у такой Украины нет будущего. 

Теперь подробно о нынешней России: 

  1. Воин — этот призывники и контрактники МО РФ. С этим у РФ полный порядок — армия сильная, патриотичная, мотивированная, победоносная.
  2. Жрец — это православие, демократия и либерализм. Категория «жреца» у России противоречивая, а значит слабая. Православие требует защищать русских на Украине, в Белоруссии и Казахстане, а либерализм требует оставить все как есть — что делать Москве?
  3. Торговец — это бизнес. Крупный российский бизнес находится в оффшорах, то есть за рубежом; мелкий и средний бизнес в стране то растет, то сокращается, то есть категория «торговец» у России слабая.

Как видно, у нынешней России одна мощная опора и две слабые. Пока Россия не укрепит две свои слабые опоры, она будет слабой, а когда укрепит — станет сильной.  

Константин Щемелинин, крымский писатель

(segodnia.ru)

16 ноябрь 08:24 | : Политика

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