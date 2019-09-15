По отмашке из Кремля? Игорь Орлов идет на третий срок

Об этом действующий губернатор Архангельской области заявил вчера на региональной партконференции «Единой России», проходившей в здании Научной библиотеки САФУ.
Присутствовавшие на мероприятии журналисты отмечают, что эти слова были встречены долгими и продолжительными аплодисментами сопартийцев.
Наблюдатели считают, что подобные заявления чиновники такого ранге не делают без одобрения от администрации президента.
В ближайшее время редакция ИА RUSNORD рассчитывает взять эксклюзивное интервью у кандидата номер один.