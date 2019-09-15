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Архангельская городская Дума: Что дни грядущие готовят?

13 ноября:


13 ноября 2019 года в 15.00 в зале заседаний Архангельской городской Думы по адресу г. Архангельск, пр. Троицкий, д.60, 3-й этаж пройдут депутатские слушания по вопросу «Организация уборки уличной дорожной сети муниципального образования «Город Архангельск».


 


14 ноября:


Заседание постоянной комиссии по вопросам городского хозяйства. Три вопроса:


1.  О реализации инвестиционных программ ООО «РВК-Центр» и  ПАО «Территориальная генерирующая компания № 2».


2.  О сроках подключения новых строительных объектов к сетям ресурсоснабжающих организаций.


3.  Порядок проведения ремонтных работ на сетях с произведением разрытий грунта, сроки восстановления после ремонтных работ с благоустройством территорий.


 27 ноября: -


13-я сессия Архангельской городской Думы


27 ноября 10:00 начнёт свою работу тринадцатая сессия городской Думы 27-го созыва. Постановление о созыве сессии подписала председатель городской Думы Валентина Сырова. Место проведения сессии: г. Архангельск, пр. Троицкий, д.60, зал заседаний городской Думы.


12 ноябрь 11:03 | : Политика

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