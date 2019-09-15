Архангельская городская Дума: Что дни грядущие готовят?

13 ноября:
13 ноября 2019 года в 15.00 в зале заседаний Архангельской городской Думы по адресу г. Архангельск, пр. Троицкий, д.60, 3-й пройдут депутатские слушания по вопросу «Организация уборки уличной дорожной сети муниципального образования «Город Архангельск».
14 ноября:
Заседание постоянной комиссии по вопросам городского хозяйства. Три вопроса:
1. О реализации инвестиционных программ ООО «РВК-Центр» и ПАО «Территориальная генерирующая компания № 2».
2. О сроках подключения новых строительных объектов к сетям ресурсоснабжающих организаций.
3. Порядок проведения ремонтных работ на сетях с произведением разрытий грунта, сроки восстановления после ремонтных работ с благоустройством территорий.
27 ноября: -
13-я сессия Архангельской городской Думы
27 ноября 10:00 начнёт свою работу тринадцатая сессия городской Думы 27-го созыва. Постановление о созыве сессии подписала председатель городской Думы Валентина Сырова. Место проведения сессии: г. Архангельск, пр. Троицкий, , зал заседаний городской Думы.