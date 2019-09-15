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Константин Щемелинин: Россияне не рожают из-за нехватки денег

В социальных сетях активно обсуждается фраза вице-спикера ГосДумы, депутата от Архангельской области Ольги Епифановой о том, что падение рождаемости в России связано с инфантилизмом современной молодёжи, в частности, интернет-зависимостью.

Ей возражает наш постоянный автор, писатель Константин Щемелинин, убеждённый, что все дело в финансах:

- Смотрите, чтобы вырастить одного ребенка до 18 лет, семья должна потратить порядка ста средних зарплат, чтобы дать высшее образование — ещё столько же. Таким образом, 4 млн руб. семья должна отдать, чтобы вырастить ребенка до 18 лет, и 8 млн руб семья должна отдать, чтобы вырастить ребёнка и дать ему высшее образование. Где эти деньги взять? Поэтому самые бедные в России — это семьи с двумя и более детьми, поэтому программа материнского капитала не помогает — слишком маленькая сумма денег.

По мнению жителя Крыма, региона, вроде бы купающегося в федеральных дотациях, чтобы повернуть снижение рождаемости вспять, необходимо создание экономической основы для семьи, которая должна идти от кардинального изменения системы образования. Кроме того, «система нынешнего российского образования транжирит деньги родителей», обучая отвлечённым, не востребованным на рынке труда специальностям. Если к 18 годам не менее 90% молодых людей будут иметь профессию, которая поможет им зарабатывать, тогда их сознание раньше повзрослеет, они раньше смогут создать экономическую основу для семьи.

12 ноябрь 08:43 | : Политика / Экономика

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