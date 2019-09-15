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Константин Щемелинин: Я вам расскажу, как развалится Украина

Глобальные процессы хорошо видны с течением времени. Какой была Украина в 1991 после обретения независимости? Мощным государством, с 52 млн чел. населения, с развитой промышленностью, с отсутствием враждебных соседей.

Путь Украины — это путь потерь: то, что было вначале, со временем исчезает (теряется, приходит в негодность, продается, отбирается и так далее).

У Украины был мощный торговый флот — где он сейчас?

У Украины была мощная судостроительная, авиастроительная и ракетостроительная отрасли — где они сейчас?

Где минимум 10 млн чел. населения? Сейчас на Украине проживает уже меньше 40 млн человек.

Что Украина сделала из того, чего не было у страны в 1991? Ничего.

Что Украина сохранила из того, что у нее было в 1991 году? Частично — территории, сельское хозяйство и газотранспортную систему.

В 1991 году у Украины не было долгов, а теперь их много.

Какие перспективы у Украины? В 1991 году страна сравнивала себя с Германией и Францией, теперь страна сравнивается с Польшей и Чехией.

Зато у граждан Украины есть свобода — они свободно выбирают себе президента (утвержденного за рубежом) и парламент (подвластный президенту), они свободно могут уехать в Европу или Россию (на заработки), они свободно могут ругать Россию (но не могут ругать США и ЕС)!

Граждане Украины могут свободно возмущаться территориальными претензиями России на Киев, Польши — на Львов, Румынии — на Ужгород!

Граждане Украины могут свободно хотеть возврата Крыма, возврата Донбасса, свободно мечтать о распаде России и свободно надеяться на помощь со стороны США.

Рождаемость в стране уже давно примерно 1,5 ребенка на одну женщину — Украина вымирает, но зато свободно, без большой войны!

Так разваливается Украина, — или кто-то скажет, что Украина укрепляется именно таким необычным образом?

Константин Щемелинин, крымский писатель

(rusvesna.su)  

11 ноябрь 11:45 | : Политика

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