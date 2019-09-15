Виктор Павленко: Как стать лидером в Арктике

Сенатор Виктор Павленко принял участие в VII ежегодном заседании Международного экспертного совета по сотрудничеству в Арктике (IECCA), которое прошло в Москве, в РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина
Напомним, что Виктор Павленко является членом Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации. Как сообщил сенатор, заседание было посвящено применению и развитию информационных технологий в освоении Арктики. В пленарном заседании и «круглых столах» приняли участие авторитетные представители экспертного сообщества из России, Китая, Индии, Великобритании, Швеции, Сингапура, а также Организации Объединенных Наций.
Виктор Павленко от имени Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера приветствовал участников международного форума. В своем выступлении сенатор подчеркнул, что для России Арктика является важнейшим геостратегическим регионом, освоение которого с помощью самых современных инновационных технологий обеспечит опережающие развитие экономики страны.
«Президентом Владимиром Путиным поставлена задача подготовить и принять новую стратегию развития российской Арктики на период до 2035 года. Этот документ объединит мероприятия наших национальных проектов и государственных программ, инвестиционные планы инфраструктурных компаний, программы развития арктических регионов и городов. При этом должен быть соблюден баланс между экономическим ростом, экологической безопасностью и развитием социальной инфраструктуры. Для этого необходимо, тесное сотрудничество всех заинтересованных сторон в вопросах развития транспортной инфраструктуры на трассе Северного морского пути, улучшение социальных условий жителей, а также внедрение инновационных технологий для добывающей промышленности. Важнейшую роль играют международные аспекты государственной политики в Арктическом регионе, перспективы российской заявки на расширение территории шельфа», - отметил Виктор Павленко.
По словам сенатора, Архангельская область обладает необходимым научным, производственным и кадровым потенциалом, возможности которого должны быть обязательно задействованы в рамках программы развития Арктической зоны России.
«Вопросы развития в Архангельске судостроения, морского порта и арктического судоходства необходимо решать комплексно и по государственному. Для этого необходима разработка соответствующей законодательной базы. Именно этим мы сейчас и занимаемся активно в Совете Федерации», - подчеркнул Виктор Павленко.