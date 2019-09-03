Чёрные долги России. Африка против пенсионеров

Эта новость вторую неделю бурно обсуждается в соцсетях. И там ни одного положительного мнения по поводу такого феномена безумной щедрости я пока не встречал.
Владимир Путин: "Наша страна участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки. К настоящему времени общая сумма списания задолженности превышает 20 миллиардов долларов".
За сим следуют бурные и продолжительные овации. Не удивляйтесь и не сомневайтесь, слова эти были произнесены в ходе Форума «Россия-Африка», зал чернел от лиц собравшихся делегатов, чуть не отбивших себе в экстазе благодарности розовые ладошки.
Другое дело, интернет. «Эти деньги должны были пойти на индексацию пенсий работающим пенсионерам, а их в Африку отправляют», - это я ещё культурного обывателя процитировал.
Как же так, что куда подевалось?! Я помню, как мы приносили в школу цветные карандаши, чтобы их партизанскими тропами доставили детям воюющего Вьетнама. И что-то там собирали для голодающих Африки. По-моему, макулатуру, это было ещё до «20 кг за «Королеву Марго»!». Бедных негритят было жалко до слёз, это ж надо так оголодать, чтобы жевать годовую подшивку газеты «Правды» за 1962 год. Правда, дома на кухне родительские друзья рассказали такой анекдот:
«В ответ на публикацию в газете «Известия» информации о том, что в Африке ежегодно недоедают 20 млн. человек, рабочие Липецкого металлургического комбината обратились к своим африканским друзьям с просьбой – всё, что они недоедают, посылать к ним на завод». Сразу стало смешно, совсем не жалко и не страшно.
Впрочем, современную ситуацию можно рассмотреть и с другой стороны… точнее, сторон.
Знаете ли вы, что большую часть африканского долга Россия списала ещё в скудные 90-е? С чего вдруг? А с того, что изначально было ясно – их получать не с чего. В советское время была хотя бы минимальная надежда, что часть отдадут продукцией, теми же бананами, которые в СССР были в дефиците, но с приходом капиталистического изобилия товарная конъюнктура резко изменилась. Зато в те годы, когда тебе самому должны столько, нечего было и соваться в Парижский клуб с просьбой об очередном финансовом транше. Вот и списали… что дало не только нам, но и африканским странам некоторое облегчение.
Да, согласен, этот мир местами странно устроен, обычным человеческим умом его не понять.
А вот взгляд профессионального политолога (неважно какого): Россия использовала ситуацию, и в этом есть политический смысл. Во-первых, для нас сегодня любые союзники, пусть не самые сильные, важны. А страны, которым прощены долги, находятся в орбите влияния России. Во-вторых, вряд ли они после такого гуманитарного жеста будут запускать конкурирующие с нами страны на свои внутренние рынки.
Нас успокаивают – это не система. Практически все деньги, которые Советский Союз раздавал в расчёте на политическую лояльность, можно со спокойной душой отнести к разряду невозвратных. Потому что давали их тем странам, кто собирался становиться на социалистический путь развития и этим окончательно угробить свою национальную экономику. Плюс к этому «африканский синдром» - за несколько лет чёрное население стран, наконец-то освободившихся от колониального иго, ломало и рушило всё, что оставляли после себя бежавшие в панике эксплуататоры. Таких примеров по всему Чёрному континенту разбросано немеряно.
Когда рухнул СССР, за ним посыпался и весь соцлагерь, причём сразу. Африке в этом смысле пришлось труднее всего, у народа в традиции – жить бедно, зато на халяву. С Латинской Америкой и Азией всё-таки попроще, там люди работящие (особенно в последней), а здесь беда-беда.
Самое прискорбное, что советские отношение с должниками строились так, что не было на них никаких мер воздействия, кроме идеологических. Даже военные базы не успели разместить в этой жаркой части света.
Так долги и висели. А новая Россия потихоньку их списывала. Особенно активно этим она начала заниматься с момента своего нового выход на международную политическую арену. То есть, после известной «Мюнхенской речи» президента Путина.
Для справки: на первом месте по списанным долгам – Куба. Острову Свободы наша страна простила более 30 млрд. долларов. В своё время Куба получала колоссальную помощь от СССР, поскольку в условиях организованной США экономической блокады остров просто не смог бы самостоятельно существовать. Благодаря советскому финансированию на Кубе была построена современная инфраструктура, вооружена кубинская армия, стояли наши военные части, в первую очередь, ракетные и подлодки. До сих пор по улицам Гаваны рассекают советские «Жигули» 70-80-х, а их обгоняют американские «Форды» 40-50-х.
К слову, у США примерно такое же положение. Увы, делать невозвратные долги – удел любой державы, претендующей на мировое господство. Вашингтон точно также содержал десятки слаборазвитых государств по всему миру, рассчитывая, что они будут поддерживать его в противостоянии «коммунистической угрозе». Правда, в строительство гражданских объектов американцы, если вообще вкладывались, то гораздо в меньшем объёме, чем мы. Зато посылал товары народного потребления, чего СССР, понятное дело, не мог себе позволить из-за тотального внутреннего дефицита.
Я тут подумал, откуда вообще взялась эта цифра в 20 миллиардов долларов? Ведь во времена СССР наша страна не была частью мировой валютно-финансовой системы, а доллар стоил смешные 63 копейки, даже близко не лежавшие с реальностью (чёрный курс минимум 4 рубля за 1 бакс). Да и вообще, тогда в стране правил принцип – «всё вокруг колхозное, а значит ничьё». Очень серьёзные вопросы к этой калькуляции.
Сейчас другие времена. В Африке шуршат и наши нефтяные корпорации, и «Русал» в Гвинее бокситы выбирает чуть ли не экскаватором. Чего китайца на Чёрный континент лезут? Почувствовали, что это последний на Земле не до конца освоенный рынок сбыта (при нашей жизни пингвины Антарктиды вряд ли станут платежеспособными). Ну и военные интересы, местные жители обожают «калаши», а наличие своих военных баз за рубежом любой стране придаёт солидности.
Так что всё путём? Только в теории. На практике любой россиянин, чей пенсионный возраст отодвинулся ещё на полгода, будет думать, что его интересами страна расплатилась с далёкой от него Африкой. Где, кстати, нашим солдатам, пусть и наёмникам из ЧВК, головы режут как баранам.
То есть, не каждая страна может позволить себе быть настолько щедрой. Ибо это просто неприлично по отношению к собственным гражданам.
Леонид Черток