Архангельская городская Дума информирует: поговорим об уборке улиц

13 ноября 2019 года в 15.00 в зале заседаний Архангельской городской Думы по адресу г. Архангельск, пр. Троицкий, д.60, 3-й этаж пройдут депутатские слушания по вопросу «Организация уборки уличной дорожной сети муниципального образования «Город Архангельск».
Напомним, что до конца текущего года за уборку улиц областной столицы отвечает «Севдорстройсервис», выигравший тендер.
Впрочем, по словам главы Архангельска Игоря Годзиша, он не исключает, что «Плесецкое дорожное управление», недавно сменившее начальника, еще вернется…