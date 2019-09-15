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Отблески Нёноксы. Немцы нашли под Северодвинском «неизвестную АЭС»

Только так эксперты авторитетного немецкого издания Der Spiegel смогли объяснить природу инцидента, случившегося под Северодвинском на военном полигоне 8 августа этого года.

"Причиной происшествия под Северодвинском наряду с аварией с возникновением критичности могла быть и "авария, связанная с реактором, работавшим во время или незадолго до происшествия", считает правительство ФРГ. Однако далее в ответе правительства говорится: "Тем не менее, о наличии в регионе Северодвинска гражданской АЭС неизвестно".

Издание ссылается на ответ федерального правительства на запрос депутата Бундестага от «Партии «зеленых» Сильвии Коттинг-Уль о случившемся и угрозе для мировой экологии - в инциденте в любом случае произошла цепная ядерная реакция. Версия с радиоизотопной батареей является, таким образом, недействительной . То есть, версия взрыва одинокой ракеты, то ли поднимаемой с морского дна, то ли испытуемой, то ли неизвестно откуда упавшей, автоматически исключается.

По данным анализа независимых экспертов, исследовавших результаты замеров радиоактивного фона на данной территории, выделившееся количество энергии соответствует энергии, вырабатываемой ядерным реактором мощностью 50 МВт, работающим в течение одной минуты.

Журналисты поспешили поставить инцидент в Неноксе в один ряд с аварией на Фукусиме и сетуют, что уроки Чернобыля «ничему этих русских не научили.

Напомним, что в результате взрыва на морском военном полигоне в Нёноксе погибло, как минимум, 7 человек – двое военных и пятеро гражданских специалистов корпорации «Росатом». О количестве участников секретных работ, получивших облучение и отправленных на излечение в московские клиники… ходят разные слухи. В обществе возобновились разговоры о необходимости запретить любые испытания ядерного оружия вблизи человеческого жилья.   

(фото Der Spiegel)

29 октябрь 14:08 | : Политика / Происшествия

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